Sanjsko slovo od kultnega White Hart Lanea, za konec padel Manchester United

Harry Kane je dosegel odločilni gol na srečanju. (Foto: AP)

Manchester United se je med tednom uvrstil v finale Lige Evropa in s tem je tudi trener Jose Mourinho napovedal, da bodo njegovi fantje Ligo prvakov v prihodnji sezoni lovili v Stockholmu in ne v Premier League. Portugalčevi varovanci so že v prejšnjem krogu gostovali v severnem Londonu, in sicer pri Arsenalu., kjer so prvič po 25. prvenstvenih tekmah tudi okusili grenkobo poraza (2:0). V 37. krogu pa so se na stadionu White Hart Lane pomerili z ekipo Tottenhama. To je bila za navijače, igralce in vse povezane s klubom zelo čustvena tekma. To je bil namreč zadnji odigran obračun na kultnem White Hart Laneu. Objekt bodo namreč po koncu sezone podrli, saj tik ob njem že gradijo povsem novega. Ostroge bodo tako v prihodnji sezoni domače tekme igralce na slovitem Wembleyju. Omenjeni stadion je bil sicer dom Tottenhama od leta 1899.

In domači navijači si na zadnji tekmi na njim ljubem stadionu boljšega začetka ne bi morali želeti. Že v 6. minuti je Victor Wanyama izkoristil predložek Bena Daviesa in z močnim strelom z glavo popeljal svoje moštvo v vodstvo. V prvem polčasu so bili domačini bistveno boljši in bi lahko vodili še z višjo prednostjo, a je vse poskuse ustavil gostujoči vratar David de Gea. Španec je tako preprečil veselje Christianu Eriksenu, Heung Min Sonu in Dele Alliju. Za rdeče vrage je najlepšo priložnost prvega polčasa zapravil Anthony Martial, ki je po samostojni akciji za nekaj milimetrov meril mimo leve vratnice domačega čuvaja mreže. Prvi polčas so tako z minimalnih 1:0 dobili domači igralci. Tudi drugi pa se je začel sanjsko za varovance Mauricia Pochettina, katere je v vodstvo z 2:0 s spretnim strelom popeljal Harry Kane. Angleški napadalec je izkoristil predložek Eriksena in kljub temu, da je imel "na hrbtu" Chrisa Smallinga, spretno podstavil nogo in še drugič za svoje moštvo matiral De Geo. Drugi gol je nekoliko prebudil rdeče vrage, za katere sta bila blizu zadetka Jesse Lingard in Martial, a bila premalo učinkovita v zaključku svojih akcij. V 71. minuti pa so gostje vendar dosegli zadetek. Po izvrstnem prodoru Martiala je domačo obrambo pretental kapetan Wayne Rooney, ki je tako dosegel še 253. gol v dresu kluba iz Old Trafforda. To je seveda absolutni rekord. Kljub golu priključka, pa rdeči niso uspeli še bolj pritisniti na vrata Huga Llorisa, da bi prišli do morebitnega izenačenja. Bližje novemu golu so bili domačini, a je Alliju veselje z izbijanjem na golovi črti preprečil Phil Jones. Do konca srečanja se izid ni več spremenil in nogometaši Tottenhama so na najboljši možen način "pokopali" White Hart Lane - z zmago nad 20-kratnimi angleškimi prvaki.

Navijači Tottenhama so pripravili fantastično vzdušje na zadnji tekmi na White Hart Laneu. (Foto: AP)

United je tako doživel še drugi zaporedni poraz, pred tem pa na ligaški tekmi ni priznal premoči nasprotnikom na kar 25-ih zaporednih tekmah. To je bil za fante Mourinha peti prvenstveni poraz, zanimivo, da so kar štiri od teh petih doživeli v Londonu.S tem so seveda dokončno odpadli iz bitke za četrto mesto in bodo najverjetneje končali na šestem mestu, a bo vse to pozabljeno, če v finalu Lige Evropa premagajo Ajax. Spurs pa so z zmago potrdili naziv podprvaka za letošnjo sezono. boljši je bil le Chelsea, ki je še šestič postal prvak Anglije. Tottenham letos v domačem prvenstvu sploh ni izgubil na svojem stadionu, zabeležil je kar 17 zmag in zgolj dve tekmi odigral neodločeno.

Izid:

Tottenham - Manchester United 2:1 (1:0)

Wanyama 6., Kane 48.; Rooney 71.