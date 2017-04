Se bo AC Milan po Berlusconiju poslovil še od San Sira?

Neposredno po menjavi lastništva pri italijanskem nogometnem prvoligašu AC Milanu so v klubu stekli tudi pogovori o novem stadionu. "Odločili se bomo po pogovorih z lokalno skupnostjo in Interjem," je poslovodjo kluba Marca Fassoneja povzel časnik Gazzetta dello Sport. AC Milan in Internazionale si trenutno delita milanski stadion San Siro oziroma Giuseppe-Meazza.