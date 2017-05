Še en ruski tajkun v Premier League? Usmanov za Arsenal ponudil 1,3 milijarde

Ališer Usmanov in Vladimir Putin (Foto: AP)

V Uzbekistanu rojeni Ališer Usmanov, ki je že lastnik 30 odstotkov otoškega prvoligaša, naj bi v pismu posredoval ponudbo Stanu Kroenkeju, ki ima v lasti 67-odstotni delež kluba. Slednji na ponudbo uradno še ni odgovoril, vendar pa časnik navaja, da naj ameriški športni mogotec ne bi imel nobenih načrtov o prodaji topničarjev. Jeklarski magnat Usmanov je že v preteklosti želel kupiti Arsenal, a je bila njegova ponudba zavrnjena. Vse od takrat je zelo kritičen do Kroenkejevega pasivnega odnosa do nogometnega kluba. Usmanov je ponudbo pripravil v kritičnih časih za topničarje, ko jim grozi, da bodo ostali brez donosne uvrstitve v Ligo prvakov prihodnjo sezono, saj se varovanci Arsena Wengerja v ligi niso izkazali in so pred zadnjim krogom, ki je ta konec tedna, šele na petem mestu prvenstvene lestvice.

Če se Arsenal prvič v 20 letih ne bi prebil v Ligo prvakov, bi to klub stalo približno 50 milijonov funtov prihodkov. Za zdaj še ni znano, ali bo Wenger, ki je na trenerskem stolčku kluba že 21 let, pogodbo podaljšal.