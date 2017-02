Šef Villarreala: 'Sodniki so iz garderobe odhajali z darili Reala'

Cristiano Ronaldo na tekmi v Villarrealu. (Foto: AP)

Še posebej glasen in nepopustljiv je bil šef Villarreala Fernando Roig Alfonso, ki je po zmagi Reala (2:3) bentil zaradi, po njegovem mnenju, pristranskega sojenja sodniške ekipe. Še posebej v nos mu je šla dosojena enajstmetrovka, preko katere je Real petnajst minut pred koncem z golom Cristiana Ronalda izenačil. Dobrih pet minut pred koncem dvoboja se je med strelce vpisal še rezervist Alvaro Morata in Villarreal je ostal praznih rok. "Sodniki so iz garderobe odhajali s plastičnimi vrečkami. Šlo je za darila, ki so jim jih vročili po tekmi Realovci," je španskim novinarjem hitel pripovedovati Roig, ki ni izbiral besed. "Preobrat Reala? Ne bi rekel, da je imel tu prste vmes Real. Vzel je le to, kar mu je bilo dano. Enajstmetrovke ni bilo. Šlo je za odbitek, ki je zadel v roko našega igralca. In to nikoli ni najstrožja kazen, mar ne?" Roig brez kančka dvoma verjame, da so sodniki delovali na ukaz Reala. "Nisem edini, ki je prepričan v to. Jesus Gil Manzano in njegovi pomočniki so odhajali s plastičnimi vrečkami Real Madrida. To ni v redu," je še enkrat ponovil Roig.





Alvaro Morata je vnovič odlično izkoristil "drobtinice", ki mu jih je ponudil Zinedine Zidane, saj je v Villarrealu zabil odločilni gol. (Foto: AP)

Kot vselej, ko gre za tekme Reala in morebitne sodniške napake v prid galaktikov, se je javil tudi štoper Barce Gerard Pique in bil, kot vedno, zelo piker na račun sodnikov in njihove povezave z Realom. "Barca je izgubila osem točk na račun sodniških napak s tekmeci, proti katerim je imel Real občutno boljše sojenje. Da ne rečem še kaj več ..." Da vse le ni bilo čisto na El Madrigalu je bežno opazil tudi madridski AS, ki je podčrtal eno situacijo. "Sredi drugega polčasa je Gareth Bale podrl svojega vratarja Keylorja Navasa in zahteval prekršek. Okoli njega ni bilo nikogar od domačih. Sodnik je nasedel, a to ni bila odločilna napaka delivca nogometne pravice, s katero bi posegel neposredno v končni izid."



Real je po zmagi na vselej vročem in zahtevnem gostovanju v Villarrealu zadržal točko prednost pred Barco. Ob tem ima še tekmo manj.