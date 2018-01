VIDEO: Selektor Kavčič prepričal Kampla, ki se vrača, kapetan Cesar se mora še odločiti

"Skupina je prava, zelo izenačena. Mi imamo svojo kvaliteto in jasno je, da si želimo prvega mesta. Cilje si je treba postaviti. Šli bomo iz tekme v tekmo. Liga ni primerljiva s prijateljskimi tekmami. Preko te lige lahko prideš na evropsko prvenstvo. Igra se za točko. To je čisto drugačen moment kot prijateljske tekme. To je tekmovanje," je o novoustanovljeni Ligi narodov, v kateri se bo Slovenija pomerila s Ciprom, Bolgarijo in Norveško, povedal selektor Tomaž Kavčič.

"Ko je bila pavza, sem govoril z reprezentanti doma. Bil sem v Franciji pri Reneju Krhinu in Janu Repasu. Govoril sem s kapetanom Boštjanom Cesarjem, pa tudi Kevinom Kamplom. Glede kapetana: imela sva imela zelo korekten razgovor, on se mora odločiti. Glede Kevina pa ne vidim težav. Vrača se v reprezentanco," je o sestavi ekipe v pogovoru z našim novinarjem Božidarjem Bulatom povedal Kavčič.

"Nikdar nisem bil medijsko obremenjen. Toliko kot sodi zraven. Delo je delo," je o svojih zadržanih medijskih nastopih povedal Kavčič, ki raje 'govori' na zelenici. "Vsak ima svoj način dela. To naj sodijo drugi. Nobena kopija ni dobra. Pač tak sem in se ne mislim menjati," je še sporočil.