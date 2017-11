Sergio Ramos si je zlomil nos, so potrdili iz Reala

Šestica Palic 19.11.2017

Karta Šestica Palic prikazuje zmagoslavje. Končno vam je uspelo uresničiti svoj sen ali pa lahko v kratkem pričakujete, da vam bo uspelo. Zato bodite veseli, kot so veseli ljudje, ki vas občudujejo. Danes ne bodite skromni in kritični do sebe.