Sergio Ramos: 'V Realu se ne more zgoditi primer Cavani – Neymar'

V primerjavi s Paris Saint-Germainom, kjer vloge znotraj zvezdniške zasedbe očitno še niso povsem razdeljene, kar ne nazadnje dokazuje tudi nedavni primer "enajstmetrovka", se po besedah kapetana belega baleta Sergia Ramosa v vrstah aktualnega evropskega klubskega prvaka kaj podobnega ne more zgoditi.



"V prvi vrsti moram poudariti, da se v našem moštvu natančno ve, kdo kaj počne. Z drugimi besedami povedano, struktura zadolžitev in hierarhija sta jasno določeni, tako da se kaj podobnega, kar smo bili priča v preteklih dneh pri PSG-ju, pri nas preprosto ne more pripetiti," je za enega od francoskih športnih magazinov dejal 32-letni kapetan Reala.





Sergio Ramos je prepričan, da se moštvu madridskega Reala ne more primeriti podobno, kot se je pred časom v vrstah Paris Saint Germaina med napadalcema Edinsonom Cavanijem in Neymarjem jr. (Foto: AP)

"Pri nas je glavni izvajalec najstrožjih kazni Cristiano Ronaldo, če ga ni v moštvu, pa to nalogo opravim jaz. Pred vsako tekmo se določi še tretji nogometaš, tako da je to najboljši način, da se izogneš morebitnim težavam. Za vsako moštvo je najpomembneje, da se pred vsakim obračunom največ časa posveti malenkostim, ki po navadi odločajo o zmagovalcu," je na to temo dodal Ramos.



Ob koncu pogovora je legendarni Sevillčan poudaril, da verjame, da bosta tako odlična nogometaša, kot sta Edinson Cavani in Neymar jr., zagotovo dosegla dogovor, ki bo zadovoljil vse strani.