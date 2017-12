Higuain hitro utišal žvižge San Paola, Juve z golom 'Pipite' le točko za razočaranimi južnjaki

Gonzalo Higuain (levo) z Giorgiem Chiellinijem slavi po enem od golov v tej sezoni. (Foto: AP)

Gonzalo Higuain je veliki derbi vodilnih ekip italijanskega prvenstva začel v prvi postavi. Argentinec je še nedavno prestal manjšo operacijo prsta na roki, a daleč najbolj osovraženi član prvakov, ki je nekoč seveda gole zabijal tudi za Napoli, je bil nared za začetek dvoboja na vročem San Paolu, kjer mu je gostujoči strateg Massimiliano Allegri priključil Paula Dybalo in Douglasa Costo. Zvezno vrsto je Allegri za dvoboj dveh ekip iz Lige prvakov okrepil z Blaisom Matuidijem in Kwadwom Asamoahom, medtem ko mu je Maurizio Sarri odgovoril z Mariom Ruijem na levem boku, v napadu pa seveda ni bilo dvoma: Jose Callejon, Dries Mertens in Lorenzo Insigne skupaj z Marekom Hamšikom že vso sezono skrbijo, da je Napoli ena najučinkovitejših ekip stare celine. V prvenstvu še nepremagani Neapeljčani so na krilih vročekrvnih navijačev začeli silovito in po podaji in prodoru Insigneja je Hamšik že v prvi minuti streljal znotraj kazenskega prostora, a se je žoga ustavila v bloku pred Gianluigijem Buffonom. Veliko nevarneje bi lahko bilo v četrti minuti, ko je Alan morda tudi s prekrškom blizu kazenskega prostora vzel žogo Miralemu Pjaniću in nato neuspešno podajal Hamšiku, ki bi imel sicer neoviran strel pred Buffonom.

V četrti minuti je imel Higuain prvo veliko priložnost na tekmi, ko je po globinski žogi Douglasa Coste prišel pred Pepeja Reino, ki pa ga je še pravočasno zaprl. A v drugo Higuain ni grešil, v podobni akciji po bliskovitem protinapadu ga je našel Dybala, njegov argentinski rojak pa je natančno meril ob vratnico ter ob gromkih žvižgih slavil enega slajših golov v karieri. Napoli je nato prevzel pobudo in Buffon ni najbolj prepričljivo posredoval ob strelu Hamšika z razdalje v 18. minuti, a se je rešil z izbijanjem v kot. Kmalu po tem, ko se je izteklo prvih 20 minut, je stadion dobesedno ponorel, potem ko je Higuain protestiral pri glavnemu sodniku in se zapletel v prerekanje z Mertensom, medtem pa je z volejem prek vrat za las meril Medhi Benatia. Na drugi strani hitrega protinapada s strelom v blok ni uspel bolje zaključiti Insigne. Omenjeni nogometaš je na začetku 28. minuti padel ob Mattii De Scigliu, glavni sodnik pa se je najbrž pravilno odločil, da ni zapiskal. Buffon je moral v 31. minuti z bravuroznim posredovanjem preprečiti izenačenje, ko je veliko napako storil Giorgio Chiellini, ki je namesto izbijanje žoge zaposlil Insigneja, strel slednjega pa je Buffon z zadnjimi močni odbil v kot.

Buffon (na fotografiji) ni imel veliko dela, ko pa ga je imel, ga je opravil brez večjih težav. (Foto: AP)

Iz omenjenega kota je priletela še ena uporabna žoga, Buffon pa je moral tokrat z neposredne bližine ustaviti še en strel Insigneja, tokrat z glavo. Juventus je zapretil le še v 39. minuti, ko je po veliki napaki Raula Albiola v protinapad stekel Dybala, njegov strel pa je poletel prek stičišča vratnice in prečke vrat Napolija. V drugem polčasu je Napoli neuspešno trkal na gostujoča vrata, ob Asamoahu je v 52. minuti padel Insigne, tudi tokrat pa Daniele Orsato ni pokazal niti najmanjšega zanimanja za kakšno enajstmetrovko. Dve minuti kasneje je Insigne poslal še enega v seriji prešibkih strelov proti Buffonu, ki ni imel resnejšega dela. Nemočen pa bi bil izkušeni Italijan najbrž ob naslednjem strelu Callejona z roba kazenskega prostora, a je žoga za kakšen meter zgrešila oddaljenejšo vratnico. V 64. minuti je bilo spet vroče v 16-metrskem prostoru belo-črnih, tokrat je Mertens poskušal izsiliti najstrožjo kazen ob Chielliniju, a tudi Belgijca Orsato ni "uslišal". V 68. minuti je imel Matuidi bržkone na nogi tudi zmago, ko ga je visoka žoga Pjanića našla samega na oddaljenejši vratnici. Francoz je vse storil prav, streljal z volejem v tla, Reina pa ga je ustavil s fantastičnim refleksnim posredovanjem z neposredne bližine.

Insigneju se je v 74. minuti morda ponudila celo najlepša domača priložnost na tekmi, na levi strani ga je znotraj kazenskega prostora našel sveži rezervist Piotr Zielinski, volej italijanskega reprezentanta z levico pa je poletel mimo Buffonove daljše vratnice. Derbija je bilo za heroja domačih navijačev kmalu konec, že na robu solz je moral šepajoč v 76. minuti zapustiti igrišče. Napoli je do zadnjega Orsatovega žvižga stihijsko napadal in ni uspel preprečiti prvega ligaškega poraza, po katerem se je stara dama sinje modrim približala na vsega točko, z morebitno zmago ta konec tedna pa bi se lahko na sam vrh po dolgem času spet zavihtel Internazionale.

Izida 15. kroga Serie A:

Napoli ‒ Juventus 0:1 (0:1)

Higuain 13.

AS Roma ‒ SPAL 3:1 (2:0)

Džeko 19., Strootman 32., Pellegrini 53.; Viviani 56.

RK: Felipe 9./SPAL

Federico Viviani (SPAL) je v 56. minuti zapravil enajstmetrovko.