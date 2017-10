Krasna zadetka Iličića in Kurtića razveselila Bergamo, Icardi pognal Inter na vrh Serie A

Kapetan Interja Mauro Icardi je na prvi tekmi kroga na San Siru zadel dvakrat. (Foto: AP)

Josip Iličić je dosegel že svoj drugi gol na zadnjih treh tekmah za Atalanto, ki je v drugem polčasu strla obrambo Hellasa Verone in v domačem Bergamu utrdila položaj na sredini lestvice. Črno-modrim se po izvrstni lanski sezoni, v kateri so si priigrali tudi nastope v Ligi Evropa, pozna nekaj utrujenosti v primerjavi s tekmeci, a sta Iličić in Jasmin Kurtić, vstopil je s klopi, tokrat uspela razveseliti domače navijače tako kot na nedavni evropski tekmi s ciprskim Apollonom. Tudi takrat je v polno meril Iličić, ki je bil tokrat avtor drugega gola. Pod prvega se je podpisal Remo Freuler, ki je izkoristil borbenost Alejandra Gomeza na robu kazenskega prostora, vzel žogo in jo zabil mimo nemočnega vratarja. Iličić je po golu v 50. minuti na 2:0 povišal manj kot deset minut kasneje, ko ga je z visoko žogo prek kazenskega prostora našel Freuler, Iličić pa je lepo meril s polvolejem v spodnji kot vrat. Zelo lepa je bila tudi akcija za končnih 3:0, rezervist Kurtić si je izmenjal podajo z Iličićem in vtekel v prazen prostor, nato pa v padcu po predložku s strani mojstrsko ukanil veronskega čuvaja mreže za prvi gol letošnje ligaške sezone.

Že v torek so slavili nekaj kilometrov zahodneje v Milanu, kjer je Inter na domačem San Siru z zmago nad Sampdorio (3:2) vsaj začasno zavzel vrh lestvice. Gola Milana Škriniarja in Maura Icardija sta črno-modre že pred polčasom popeljala na varnih 2:0, kapetan Icardi pa je kmalu po začetku drugih 45 minut še povišal izid. A se je Sampdoria vrnila in Samirja Handanovića je najprej ukanil Dawid Kownacki, nato pa še njegov nekdanji soigralec iz Vidma Fabio Quagliarella. Interju je kljub tesni končnici uspelo podaljšati nepremagljivi niz na deset tekem, čeprav trener Luciano Spalletti še noče niti slišati, da so njegovi fantje tihi kandidati tudi za Scudetto. Zmaga nad pristaniškim moštvom ni kar tako, glede na to, da je bil to šele drugi poraz za nekdanjo ekipo Srečka Katanca, ki je sicer v prvem polčasu srečno preživela poskuse Ivana Perišića, Danila D'Ambrosia in Antonia Candreve, preden je slovaški branilec Škriniar po odloženi žogi Matiasa Vecina le uspel zadeti v 18. minuti. Prekrasen strel Perišića s skoraj 40 metrov je nato stresel gostujočo vratnico, nizek strel Icardija ob vratnico s strani pa je kmalu zatem podvojil prednost Interja. Domači so še enkrat zadeli okvir vrat (Icardi z glavo), Argentinec, ki zaenkrat ni v načrtih selektorja Jorgeja Sampaolija, pa se je kmalu po začetku drugega polčasa veselil že enajstega gola sezone. V 54. minuti je po podaji Perišića zadel z neposredne bližine, a po tem, ko je Perišić vnovič zadel vratnico, se je Sampdoria nenadoma vrnila v igro prek rezervista Kownackija v 63. minuti, po podaji Dennisa Praeta pa je zadel še Quagliarella in poskrbel za nekaj nemira na tribunah. Te so na koncu vseeno proslavljale zmago, s katero je Inter ostal jasen kandidat za največja mesta.

Izidi 10. kroga Serie A:

Atalanta ‒ Hellas Verona 3:0 (0:0)

Freuler 50., Iličić 59., Kurtić 75.

Josip Iličić je igral do 77., Jasmin Kurtić pa od 64. minute.

Internazionale Milano ‒ Sampdoria 3:2 (2:0)

Skriniar 18., Icardi 32., 54.; Kownacki 64., Quagliarella 85.

Samir Handanović (Inter) je igral vso tekmo.