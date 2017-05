VIDEO: Rimski Olimpico zadnjič užival s Tottijem, legendarni kapetan pa je Romi pomagal v Ligo prvakov

Totti pozdravlja navijače pred začetkom dvoboja z Genoo. (Foto: AP)

"Totti je Roma," so z južne tribune že dolgo ne tako polnega rimskega olimpijskega stadiona pred začetkom tekme zadnjega kroga italijanskega državnega prvenstva sporočili privrženci AS Rome. Dolgoletni kapetan sinov volkulje in nekdanji italijanski reprezentant Francesco Totti je pred kratkim napovedal svoje slovo od edinega kluba, za katerega je nastopal v svoji karieri, ne pa tudi od nogometa, nedeljski 786. nastop pa je bil torej zadnji v rumeno-rdečem dresu za 40-letnega Rimljana. Tega je Stadio Olimpico pričakal s stoječimi ovacijami, čeprav ga trener Luciano Spalletti tudi tokrat ni uvrstil v prvo postavo. Totti je pred dvobojem mahal navijačem in stekel pred južno tribuno, kjer bo imel do konca svojih dni status božanstva. A tekma se ni začela po pričakovanjih, Genoa je namreč povedla z golom Pietra Pellegrija že v tretji minuti, a je izid hitro poravnal prvi strelec Serie A Edin Džeko. Navijači so svoj trenutek dočakali v 54. minuti, ko je Spalletti poslal Tottija v igro namesto egiptovskega napadalca Mohameda Salaha. Olimpico je izbruhnil, Totti pa si je še zadnjič nadel kapetanski trak. Na zelenici je lahko proslavljal zadetek svojega naslednika Danieleja De Rossija, ki ga je pred golom velikodušno zaposlil Džeko, a za zmago to ni bilo dovolj. Roma je namreč po izenačenju Darka Lazovića v 79. minuti potrebovala gol Diega Perottija v eni zadnjih akcij na tekmi. Po prostem strelu Radje Nainggolana je žoga tudi po zaslugi Džeka prišla do Perottija, ki jo je pospravil v mrežo in Romi zagotovil drugo mesto ter direktno uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. V kvalifikacije bo moral večino sezone bolj navdušujoči Napoli, za katerega je bila na tretjem mestu premalo zaključna zmaga nad drugim genovskim klubom Sampdorio (4:2). V pristanišču je za vodstvo gostov v 36. minuti zadel prvi strelec Dries Mertens, nekaj minut kasneje pa je naskok podvojil Lorenzo Insigne. Po golu Mareka Hamšika na začetku drugega polčasa je bilo vse odločeno, poraz domačih sta nato zgolj ublažila Fabio Quagliarella in Karol Linetty.

Izidi 38. kroga:

AS Roma ‒ Genoa 3:2 (1:1)

Džeko 10., De Rossi 74., Perotti 90.; Pellegri 3., Lazović 79.

Sampdoria ‒ SSC Napoli 2:4 (0:2)

Quagliarella 50., Linetty 90.; Mertens 36., Insigne 42., Hamšik 49., Callejon 65.

Cagliari ‒ AC Milan 2:1 (1:0)

Pedro 17., Pisacane 90.; Lapadula 72./11-m

RK: Paletta 75./Milan

Carlos Bacca (Milan) je v 63. minuti zapravil enajstmetrovko.

Atalanta ‒ ChievoVerona 1:0 (1:0)

Gomez 52.

Jasmin Kurtić (Atalanta) je igral do 86. minute, Valter Birsa do 70. minute, Boštjan Cesar (oba Chievo) pa vso tekmo.

Bologna ‒ Juventus 1:2 (1:1)

Taider 52.; Dybala 70., Kean 90.