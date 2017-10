Seznam za zlato žogo dobiva podobo, na širšem spisku tudi slovenska 'hobotnica' Jan Oblak

Na seznamu je tudi Jan Oblak, a pozor, noben vratar še nikoli v zgodovini ni prejel zlate žoge. (Foto: AP)

Na reviji France Football so začeli objavljati imena nogometašev, ki se bodo na začetku prihodnjega leta potegovali za prestižno zlato žogo. Do sedaj so objavili 15 kandidatov, do konca dneva pa jih bodo še preostalih 15. Na seznamu so trenutno brazilski zvezdnik in najdražji nogometaš na svetu Neymar. Družbo mu delata še dva Brazilca, in sicer Marcelo in Phillippe Coutinho. Znova jih veliko število prihaja iz španske La Lige. Nogometaši, ki si kruh služijo v Španiji in so na seznamu za najboljšega nogometaša leta so: Luka Modrić, Luis Suarez, Sergio Ramos in slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak. Tudi Premier League, ki je v zadnjih letih tema večna debate, ali je res močnejša liga od španske, ima lepo število nominirancev. Tako se je na seznamu znašel dvakratni zaporedni prvak Anglije N'Golo Kante, družbo mu delajo še Kevin de Bruyne, Harry Kane in vratar Manchester Uniteda David de Gea. Nominiranci iz italijanske Serie A pa so zaenkrat Edin Džeko, Dries Mertens in Paulo Dybala. Bundesliga ima zaenkrat zgolj enega, zastopa jih namreč poljski stroj za zadetke Robert Lewandowski.

Zmagovalec prestižne nagrade bo sicer znan 9. januarja prihodnje leto. Branilec lovorike je sicer Cristiano Ronaldo, ki je skupno osvojil že štiri. Absolutni rekorder pa je Lionel Messi, ki ima v svojih vitrinah pred prestižnih lovorik. Oba bosta po pričakovanjih tudi uvrščena na širši seznam. Mnogi pa so tudi prepričani, da se bo na koncu znova med njima odločalo o tem, kdo bo proglašen za najboljšega na svetu. Argentinec in Portugalec sta si namreč razdelila zadnjih devet lovorik. Zadnji, ki je pred njima osvojil to nagrado je brazilski nogometaš Kaka, ki je bil za najboljšega razglašen leta 2007.

Cristiano Ronaldo je na zadnji podelitvi prejel svojo četrto zlato žogo. (Foto: Twitter)

Neymar (PSG/Brazilija)

Luka Modrić (Real Madrid/Hrvaška)

Paulo Dybala (Juventus/Argentina)

Marcelo (Real Madrid/Brazilija)

N'Golo Kante (Chelsea/Francija)

Luis Suarez (Barcelona/Urugvaj)

Sergio Ramos (Real Madrid/Španija)

Jan Oblak (Atletico Madrid/Slovenija)

Philippe Coutinho (Liverpool/Brazilija)

Dries Mertens (Napoli/Belgija)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgija)

Robert Lewandowski (Bayern München/Poljska)

David de Gea (Manchester United/Španija)

Harry Kane (Tottenham/Anglija)

Edin Džeko (Roma/Bosna in Hercegovina)

OPOMBA: To je zgolj 15 od 30 kandidatov, revija France Football, ki podeljuje prestižno nagrado zlata žoga (Ballon d'Or op.p.) bo seznam dopolnila do konca dneva.