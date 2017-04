Shakespearjeva pravljica na klopi Leicestra še kar traja: lisjaki do šeste zaporedne zmage, remi Man Uniteda in Evertona

Vardy je zabil še šesti zadetek na zadnjih šestih tekmah. (Foto: AP)

Nogometaši Leicestra po odhodu Claudia Ranierija še naprej spominjajo na šampionsko ekipo iz lanske sezone. Pod vodstvom Craiga Shakespeara so dobili še šesto tekmo zapored (peto v angleški Premier League) in še peto z dvema zadetkoma razlike, od kar se je na klop usedel Shakespeare. Tokrat so sicer odpor Sunderlanda na domačem King Powerju lomili zelo dolgo, tekmo pa sta na stran lisjakov prevesila zadetka Islama Slimanija in Jamieja Vardyja. To je bil še njegov šesti zadetek na zadnjih šestih tekmah. Slimani je gostujočega čuvaja mreže matiral z glavo po lepi podaji Marca Albrightona, Vardy pa je mrežo zatresel iz protinapada, potem ko je fantastično sprejel žogo v kazenskem prostoru in s pravo bombo s 13 metrov matiral nemočnega Jordana Pickforda.

Manchester United je bil na domačem Old Traffordu proti Evertonu na robu poraza, a se je rešil globoko v sodnikovem podaljšku, ko je enajstmetrovko uspešno za končnih 1:1 izvedel Zlatan Ibrahimović. To je bil še 27. zadetek Zlatana v tej sezoni in 16. v angleški Premier League. Everton je povedel z golom iznajdljivega Phila Jagielke iz ekstremno težkega položaja v 22. minuti tekme, Manchester pa je na drugi strani zapravljal priložnosti kot po tekočem traku. Ibrahimović je v 71. minuti celo dosegel zadetek z glavo, a je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Na koncu se je vztrajnost rdečih vragov izplačala, ko je v sodnikovem podaljšku v 93. minuti tekme z roko v kazenskem prostoru igral Ashley Williams, Ibrahimović pa je brez težav realiziral enajstmetrovko za delitev točk v Manchestru.

Angleška liga, 31. krog:

Leicester – Sunderland 2:0 (0:0)

Slimani 69., Vardy 78.

Manchester United - Everton 1:1 (0:1)

Ibrahimović 90+4./11-m; Jagielka 22.

RK: Williams 90+3/Everton

Watford – West Brom 2:0 (1:0)

Burnley – Stoke City 1:0 (0:0)