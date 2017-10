Shakespearova drama v Leicestru dobila zadnje poglavje, lisjaki v iskanju novega trenerja

Shakespeare zaključuje z delom na klopi Liverpoola. (Foto: AP)

53-letni Shakespeare je februarja letos na trenerskem položaju zamenjal Italijana Claudia Ranierija in junija podpisal novo, triletno pogodbo, a je hitro ostal brez dela. Shakespeara je pokopal slab uvod v sezono, Leicester City je po osmih odigranih tekmah na skromnem 18. mestu v 20-članski Premier League z eno zmago, tremi neodločenimi izidi in štirimi porazi.

Shakespeare je sicer odlično začel z delom na klopi lisjakov. Tako je zmagal na prvih šestih tekmah, ki jih je vodil, vključno s tekmama proti Liverpoolu ter Sevilli v izločilnih bojih Lige prvakov. No, aktualno sezono je pričel bistveno slabše, z le eno zmago na osmih tekmah. In to kljub temu, da so lisjaki zapravili 70 milijonov evrov za okrepitve v poletnem prestopnem roku.