Si predstavljate, da imate v izbrani vrsti zbrana imena, kot so: Bartra, Jordi Alba, Pique, Fabregas, Busquets...?

Nedeljskega referenduma za katalonsko odcepitev se je udeležilo približno 2,3 milijona ljudi, od tega pa je kar 90 odstotkov volivcev glasovalo za neodvisnost Katalonije. Povsem jasno je, še posebej glede na dogodke na ulicah Barcelone in ostalih katalonskih mest, da je omenjeni referendum tako v političnem kot tudi športnem (nogometnem) smislu dvignil veliko prahu, saj bi v primeru dokončne odcepitve Katalonije najverjetneje prišlo do tektonskih premikov tudi znotraj tamkajšnjega nogometnega državnega prvenstva.





Nogometaši Barcelone bi v večjem delu tvorili zelo močno katalonsko izbrano vrsto. (Foto: AP)

Posledično bi Katalonija pod svojo zastavo zbrala precejšnje število aktualnih članov španske izbrane vrste, ki bi jo v večini tvorili nogometaši Barcelone in Espanyola, medtem ko bi "Furija" sestavo svoje reprezentance gradila na varovancih Zinedina Zidana (Real Madrid) in Diega Simeoneja (Atletico Madrid). Hipotetično bi reprezentanca Katalonije v tem trenutku bila videti takole: v vratih Kiko Casilla (rezervni vratar Real Madrida), v obrambni vrsti Jordi Alba, Bartra, Pique, Aleix Vidal, sredino igrišča bi lahko tvorili Busquets, Fabregas in Sergi Roberto, medtem ko bi v napadu lahko zaigrali Deulofeu, Tello in Bojan Krkić.



Na drugi strani pa bi Španija nedvomno veliko izgubila, toda še vedno bi se z zvezdniki, kot so De Gea na vratih, Ramos, Carvajal, Nacho, Isco, Morata in ostalimi uglednimi imeni bojevala za mesta v končnici največjih reprezentančnih tekmovanj.



Spomnimo, da je Katalonija že odigrala svojo prvo, sicer neuradno tekmo, ko se je lani pomerila z izbrano vrsto Tunizije in jo tudi brez težav premagala s prepričljivih 3:0.