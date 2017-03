Si predstavljate nogomet brez prepovedanega položaja? Bierhoff si ga ...

Oliver Bierhoff je prepričan, da bi bil nogomet bolj zanimiv, če bi ukinili pravilo prepovedanega položaja. (Foto: AP)

"Morda ne bi bilo napak, če bi se dogovorili za testno obdobje in v praksi preizkusili, kaj bi odprava pravila ofsajda pomenila za nogomet," meni Oliver Bierhoff, ki je glasen postal po sestanku z Marcom van Bastnom, še enim nekdanjim napadalcem in nekdanjim nizozemskim reprezentantom, ki je zdaj tehnični direktor Mednarodne nogometne zveze Fife. Prav Van Basten je Fifi predlagal številne reforme, med drugim tudi to o odpravi pravila prepovedanega položaja. Bierhoff je dejal, da podpira še eno Van Bastnovo idejo - zamisel o uvedbi premorov med tekmo, tako imenovanih time-outov. "Prekinitve tekme, ki pa ne bi smele biti predolge, bi bile dobra priložnost za vse trenerje," je prepričan Bierhoff. Napadalcem, kot sta bila tudi Bierhoff in Van Basten, pravilo prepovedanega položaja ne diši; uvedli pa so ga, da bi preprečili zadrževanje igralcev pred nasprotnikovem golom.