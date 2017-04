Silvio Berlusconi se je v pismu z 'žalostjo in čustvi' poslovil od Milana

Berlusconi (na fotografiji) bo na tekme Milana hodil le še kot navijač. (Foto: Reuters)

In tako se je končala 31-letna vladavina Silvia Berlusconija na čelu AC Milana, kjer se je prebil tudi na vrh italijanske politike. Njegov vpliv je skupaj z rezultati kluba in političnimi pretresi začel padati kmalu po prelomu tisočletja, Milan pa je po dolgih pogajanjih v četrtek le romal v roke Rossoneri Sport Investment Lux, skupini kitajskih vlagateljev, ki bo za večinski delež plačala 740 milijonov evrov. Berlusconi se je v treh desetletjih na San Siru razveselil osem državnih naslovov in petih zmag v Ligi prvakov oziroma skupno 29 trofej, s katerimi se je Milan uveljavil kot eden najtrofejnejših klubov na stari celini. Nekdanji premier Italije je v čustvenem pismu navijačem povedal, da je začutil, da se ne more več kosati s spreminjajočo se nogometno krajino, vložki, ki so potrebni za uspehe, pa da presegajo njegove zmožnosti. "Danes odhajam po več kot tridesetih letih, zapuščam lastništvo in predsedovanje AC Milanu," je predsednikove besede prenesla uradna spletna stran kluba. "To bom storil z žalostjo in čustvi, a zavedajoč se, da moderni nogomet, da v njem tekmuješ na vrhunski ravni v Evropi in po svetu, potrebuje vlaganje in zmožnosti, ki jih le ena družina ne more vzdrževati. Nikoli ne bom pozabil na vsa čustva, ki mi jih je AC Milan pripravil meni in vsem nam. Nikoli ne bom pozabil vseh ljudi, zahvaljujoč katerim sem imel priložnost postati predsednik tega kluba, ki je osvojil toliko reči."

Milan je z mlado ekipo pod vodstvom Vincenza Montelle v letošnji sezoni Serie A pokazal nekaj znakov prebujanja. Neizkušeno moštvo s številnimi italijanskimi nogometaši se želi prvič po treh letih prebiti v katero od evropskih tekmovanj. (Foto: AP)

Nekaj kritik oziroma dvomov glede nove lastniške ekipe Milana se že pojavlja. Lastnik Yonghong Li je velika neznanka, velik del kupnine si je izposodil od znanega "hedge" sklada Elliott z 11-odstotno obrestno mero. Do jeseni 2018 bo moral Elliottu novi lastnik vrniti celoten znesek in do 35 milijonov evrov obresti, poleg tega pa še 15 odstotkov kompenzacije. Če mu ne bo uspelo poravnati kredita, bo Milan že naslednje leto romal na dražbo, saj bi lastnik postal sklad. Strokovnjaki ocenjujejo, da je z Milanovo nerentabilnostjo, letna izguba znaša med 70 in 80 milijoni evrov, praktično nemogoče, da bo Liju uspelo. Evropska nogometna zveza (Uefa) že zdaj gleda skozi prste Milančanom, saj ne dovoljuje dolgovanja, ki bi presegalo 30 milijonov evrov, rdeče-črni so z Uefo sklenili poseben dogovor zaradi napovedane prodaje, a zdaj ne bodo več izjema. Premoženje novega lastnika kluba iz Kitajske ocenjujejo na 500 milijonov evrov, je delničar več različnih podjetij, največ se ukvarja z nepremičninami in je 28-odstotni lastnik nebotičnika New China Building v Guangzhouju. Po podatkih Forbesa ne spada niti med 400 najbogatejših Kitajcev, Berlusconi je bil s sedmimi milijardami evrov premoženja med 15 najbogatejšimi predsedniki nogometnih klubov.

Berlusconi je še zapisal: "Najprej, seveda, zahvala velikim trenerjem in velikim igralcem, ki so omogočili vse naše dosežke, dosežke, ki bodo vedno del nogometne zgodovine. Nemogoče bi bilo, da se jim bi zahvalil enemu za drugim: vsem pošiljam velik objem. Enak objem želim nameniti vsem menedžerjem in ostalim v štabu, ki so AC Milan delali ne le za ekipo, temveč za klub, ki je vzor v svetu nogometa. Med temi ljudmi je prvi, ki se mu je potrebno zahvaliti, Adriano Galliani, ki je bil naš motor in oseba, ki je neutrudno gradila ta klub. A največja zahvala, moja najgloblja zahvala iz dna mojega srca, je namenjena našim navijačem. Milijonom navijačem, ki so polnili stadione, da bi kričali 'Forza Milan', vsem ostalim, še bolj, ki so bili fizično daleč stran, a nam podporo izkazovali z veliko vnemo. Brez vseh njih naš sijajni AC Milan ne bi obstal in ne bi obstajal do danes. Skupaj z njimi smo osvojili vse, kar je bilo na voljo. V mojih očeh in v mojem srcu imam na tisoče različnih trenutkov, ko je bila izkazana naklonjenost naših navijačev nekaj izjemnega in res ganljivega. Kar si jim želim reči je, da čeprav danes zapuščam ta položaj, bom vedno prvi navijač AC Milana, navijač ekipe, za katero me je naučil navijati moj oče, ko sem bil še otrok, sanje, ki smo jih skupaj uresničili. Novemu vodstvu želim, da dosežejo še večje rezultate kot mi. Tistim, ki ostajajo, igralcem, trenerju, štabu, vsem našim navijačem, vsakemu posebej iz dna srca želim, da dosežejo svoje cilje in uresničijo svoje sanje, tako v športu kot v življenju, zanje in za njihove drage. Še enkrat hvala vsem."

Galliani, ki se mu je Berlusconi v pismu zahvalil kot prvemu, je dobil stoječe ovacije na srečanju direktorjev v štabu Lega Serie A v Milanu. Dolga leta ključnega operativca bo nasledil nekdanji generalni menedžer mestnega tekmeca Internazionaleja Marco Fassone, ta bo na položaju že do milanskega derbija, ki bo na sporedu konec tedna. "To bo prvi kitajski derbi v Serie A," je na skupščini direktorjev v Milanu povedal Galliani in tako potrdil, da je prodaja potrjena. "Vsi smo vstali, da bi mu zaploskali, da bi počastili osebo z velikimi vrednotami, čigar ogromne izkušnje so lahko vedno uporabne experience can always be useful," je dejala Legina predsednica Ezia Maria Simonelli.

"Kitajski derbi" že podira rekorde, saj bo Inter zaslužil veliko več kot pred dnevi na tekmi Lige prvakov v Torinu Juventus, tekmo z Barcelono si je na njihovem razprodanem stadionu ogledalo več kot 40.000 navijačev, prvič pa so Torinčani zgolj s prodajo vstopnic zaslužili več kot štiri milijone evrov. Za sobotno tekmo so vstopnice prav tako že pošle, Interju se ob okoli 80.000 navijačih obeta nov rekord, ki ga trenutno (3.943.000 evrov) drži tekma z Juventusom na začetku trenutne sezone. Takrat niso prodali vseh vstopnic, namenjenih gostujočim privržencem nogometa, zgodnji začetek tokratnega milanskega derbija pa bo poskrbel za več kot milijardo gledalcev po svetu, okoli 500 milijonov naj bi jih pred TV-sprejemniki "Derbyju della Madonnina" sledilo samo na Kitajskem.