Simeone odkrito: 'Nikoli ne bom treniral Reala, morda pa kakšno drugo špansko ekipo'

Simeone bi v zadnjih letih trenerske kariere rad sedel tudi na klop argentinske reprezentance. (Foto: AP)

Liga prvakov se po reprezentančnem premoru na Kanal A in VOYO vrača v torek, 11. aprila (ob 20.30), ko bo na sporedu ponovitev predlanskega finala Juventus ‒ Barcelona. Dan kasneje, v sredo, bomo prenašali dvoboj Bayerna in Real Madrida iz Münchna.

Diego Simeone je ponovil, da zaradi svoje ljubezni do madridskega Atletica nikoli ne bi vodil Reala, Atleticovega mestnega tekmeca. Argentinski trener je v pogovoru za radio Onda CERO v isti sapi dodal, da ga na Bernabeuu najbrž niti ne bi hoteli za trenerja, potem ko je bil lep del igralske kariere eden izmed simbolov Atletica, njegova priljubljenost pa je z uspehi v vlogi trenerja ob reki Manzanares dosegla neslutene višave. Simeone je kultna figura na stadionu Vicenteja Calderona, kamor je leta 2014 po skoraj dveh desetletjih čakanja pripeljal državni naslov, dve leti prej pa se je veselil tudi zmage v Ligi Evropa. 46-letni Simeone je Atletico popeljal tudi v dva finala Lige prvakov, ki ju je madridski klub izgubil prav z Realom. "Nikoli ne bom treniral Real Madrida. To je logično ‒ zaradi mojih čustev. Tudi oni me ne bi poklicali," je za Onda CERO povedal Simeone, ki pa je, vsaj navidez, pustil odprta vrata Barceloni in ostalim španskim klubom. "Mlad sem, morda bom nekega dne vodil kakšno drugo špansko moštvo," je nadaljeval Simeone.

Atletico so v zadnjem času povezovali tudi s slovenskim reprezentantom Kevinom Kamplom. Vezist leverkusenskega Bayerja bi lahko skupaj z Janom Oblakom, ki je že lep čas član indijancev, in Simeonejem naslednjo sezono odprl novo Atleticovo domovanje. Atleti se selijo na stadion Wanda Metropolitano na skrajnem zahodu španske prestolnice, to naj bi bila sodeč po številnih zapisih v lokalnih medijih zadnja sezona za Simeoneja na čelu kluba, pri katerem je dosegel največje uspehe v karieri. Snubil naj bi ga milanski Internazionale, o katerem je Argentinec že večkrat spregovoril kot o svojem bodočem delodajalcu. Nepopustljivi Južnoameričan pravi, da želi voditi klube, v katerih je tudi igral, poleg Interja in Atletica je v Evropi nastopal še za špansko Sevillo in italijanski Lazio. A na Simeonejevem "jedilniku" je tudi argentinska izbrana vrsta. "V določenem trenutku bi rad vodil Argentino, a moram se še izboljšati kot trener. Bi pa rad to funkcijo zasedel proti koncu moje kariere," je dodal Simeone, ki se po reprezentančnem premoru z Atleticom podaja v boj za četrto oziroma tretje mesto ter po uvrstitev v polfinale Lige prvakov. V četrtfinalu bo nasprotnik Oblaka in soigralcev navdušujoči Leicester City.