"Padalci" bodo odslej v Premier League ostro kaznovani

Igralci, ki bodo v angleški Premier League sodnike poskušali pretentati s simuliranjem, bodo pod še večjim drobnogledom in temu tudi primerno kaznovani. (Foto: Kanal A)

Angleška nogometna zveza (FA) je obrazložila, da bo v primeru simuliranja oziroma padanja retrospektivno pogledala posnetek in se odločila o kazni. "Poseben odbor bo sestavljen iz enega nekdanjega nogometnega uradnika, trenerja in igralca, ki bodo pogledali videoposnetek dogodka vsak posebej in neodvisno, nato pa nam bodo svetovali, ali je šlo za prekršek ali je igralec simuliral," je pojasnila FA. Če bo odločitev soglasna, bo FA igralca kaznovala z dvema tekmama prepovedi igranja.