'Škandal!', 'Rop!', 'Sramota!' ... Po kontroverznem gostovanju Barcelone v Valencii se prah še dolgo ne bo polegel

Na valencijski Mestalli je bilo vse pripravljeno za nepozaben nogometni večer. Domača Valencia že dolgo ni bila v boju za naslov, a se je pred tekmo z Barcelono na domačem stadionu nahajala na visokem drugem mestu, zmaga bi dokončno potrdila kandidaturo nekdanjega kluba Zlatka Zahovića v boju za sam vrh La Lige. A po remiju z 1:1 je sicer odlična tekma ostala v senci dogodkov iz prvega polčasa, ko je domačemu vratarju Norbertu Netu strel Lionela Messija ušel prek črte njegovih vrat, a so sodniki na čelu z glavnim Ignaciem Iglesiasom Villanuevo prekinili proslavljanje nogometašev Barce ter pustili, da se igra nadaljuje. Jordi Alba je po vodilnem zadetku Rodriga v drugem polčasu nato rešil točko za vodilno ekipo Primere, dogodki z Mestalle pa v ponedeljek, pričakovano, zasedajo prve strani športnih medijev v državi, odmevajo pa tudi po Evropi.

Messi je dosegel gol, ki pa mu ga uradna statistika nikoli ne bo priznala. (Foto: AP)

Katalonce je še dodatno ujezila situacija takoj po golu Valencie za 1:0, ko je strelec Rodrigo proslavljal z lasuljo. Po pravilih sodniki tovrstne poteze, tako kot denimo slačenje dresa in skok med navijače, nagradijo z rumenim kartonom, ki ga je imel Villanueva sodeč po posnetkih že v roki, nato pa ga je pospravil.

"Niti tako ne morejo ustaviti Barce," so na naslovnici zapisali pri barcelonskem športnem dnevniku Sport, kjer govorijo tudi o "kraji". Pri še enem lokalnem športnem dnevniku Mundu Deportivu dodajajo, da gre za "nov škandal", pri čemer opozarjajo na minulo sezono, ko je Neymar dosegel podoben gol v Sevilli proti Betisu, ko je žoga še bolj očitno prečkala črto vrat, a ga sodniki tudi Brazilcu niso priznali. L'Esportiu je na naslovnici zgolj zapisal: "Sramota!" V prestolnici Madridu so se bolj osredotočili na dejstvo, da je z remijem Barcelone prvenstvo znova oživelo (zmagala sta prva zasledovalca Kataloncev Atletico in Real), tudi v Argentini pa so pri Oleju omenili "rop", ki se je pripetil kapetanu njihove reprezentance Messiju. Francoski L'Equipe se je priključil pozivom oziroma opozarjanju, da La Liga za razliko od njihove Ligue 1 ne uporablja tehnologije pri dosojanju zadetkov in odločanju pri ostalih spornih situacijah, tako kot to že lep čas počnejo v otoški Premier League, nemški 1. Bundesligi in italijanski Serie A.

Mnogi bi morda pričakovali pravi izbruh pred kamerami s strani gostujočega trenerja Ernesta Valverdeja, a je ta na začudenje in navdušenje mnogih pošteno priznal, da je tudi Barcelona kdaj imela srečo, ko gre za sodnike. "Raje bi vzeli tri točke, a zadovoljni smo s tekmo, ki smo jo odigrali. Njihov gol nas je prizadel v psihološkem smislu. Pokazali pa smo pogum v vseh trenutkih. Uspelo nam je izenačiti in nato bi lahko zabili še drugega. Na tej tekmi je bilo veliko pritiska, a točka je dobra," je začel Valverde in pristavil: "Gol Messija je bil zelo očiten. Zaradi tako očitnih zadev ne verjamem, da je potrebno ponovno gledati posnetke, a še vedno se pogovarjamo o takšnih rečeh: če je šla žoga čez črto in tako naprej. A tudi na naši tekmi z Malago nam je žoga ušla v golavt, pa smo nato zabili gol. Vsi se lahko zmotimo in hitro moramo vpeljati tehnologijo v nogomet. Če gola nista videla niti sodnik in niti pomočnik, potem ne moremo nič."

Kamere, ki sodnikom v nekaj sekundah javijo, če je bil gol dosežen ali ne, že lep čas pomagajo delivcem pravice v najmočnejših evropskih ligah. Za tekme playoffa in skupinskega dela Lige prvakov so jih morali letos namestiti tudi v mariborskem Ljudskem vrtu, a po zadnjih informacijah s krovne organizacije španskega prvenstva LaLige za sezono 2018/19 na Iberskem polotoku načrtujejo zgolj uvedbo VAR. VAR je sistem, s katerim sodniki naknadno odločajo v primeru spornih situacij z ogledom videoposnetka ob robu igrišča, v posebni sobi pa glavnemu sodniku pomagajo dodatni arbitri. Španija naj bi naslednje leto dobila VAR, ne pa tudi kamer na črti golov. Predsednik LaLige Javier Tebas je celo izjavil, da je tehnologija "predraga", vprašanje pa je, kako drago je izgubljanje ugleda prvenstva, ki ga oglašujejo kot najboljšega na svetu (slogan Mejor liga del mundo, op. a.).