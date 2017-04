Nogometna zveza si obeta višji prihodek kot lani, rekordni obisk večnega derbija

Radenko Mijatović (Foto: Damjan Žibert)

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na skupščini na Brdu pri Kranju dobila zadnjega podpredsednika. To je Stanko Glažar, ki se je pridružil trem, izvoljenim na decembrski skupščini Milanu Jarcu, Danilu Kacijanu in Franciju Zavrlu. NZS je sprejela tudi finančni načrt za leto 2017, obeta si 13,1 milijona evrov prihodkov. "Leto 2016 je bilo za našo organizacijo uspešno. Preteklo poslovanje je zgledno in na nas je, da sledimo tej poti in na njej poiščemo nove priložnosti in izzive. Prav je, da nas vodijo izkušnje iz preteklosti, ampak pri delu bodimo osredotočeni v prihodnost," je v svojem nagovoru poudaril predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Na decembrski skupščini, kjer so izvolili Mijatovića za prvega moža zveze, bi morali za naslednja štiri leta izvoliti vse štiri podpredsednike, a so dejansko le tri, saj sta Bojan Prašnikar in Stanko Glažar tako v prvem kot v drugem krogu dobila enako število glasov. Tokrat pa je bil uspešnejši Glažar, ki je dobil 18, Prašnikar pa 11 glasov. Izvolili so tudi predsednika nadzornega odbora, to je po novem Darko Marinčič. Predsednik arbitražnega sveta pa je postal Borut Novak.

Na skupščini so sicer potrdili in sprejeli tudi finančno poročilo za leto 2016 in finančni načrt za leto 2017. V finančnem letu 2016 je bilo za 12,2 milijona prihodkov, največji delež (27,6 odstotka) so predstavljale medijske pravice, po 17,7 odstotka pa je prišlo iz Evropske nogometne zveze ter sponzoriranja in oglaševanja. Odhodkov je bilo prav tako za 12,2 milijona evrov. Članska nogometna reprezentanca je "poskrbela" za 23 odstotkov odhodkov, klubska tekmovanja za 21 odstotkov, skupni stroški za vse dejavnosti NZS pa 15 odstotkov. Prihodki in odhodki se sicer večajo v zadnjih letih, leta 2013 je bilo prihodkov in odhodkov za po 9,5 milijona evrov, 2014 po 9,6 milijona, 2015 pa po 10,8 milijona. Ta trend se bo nadaljeval tudi v letu 2017, saj načrtujejo za 13,1 milijona evrov prihodkov in prav toliko odhodkov.

Rekordni obisk je v minuli sezoni padel na prvoligaški tekmi med Olimpijo in Mariborom. (Foto: Damjan Žibert)

Iz medijskih pravic si obetajo 25 odstotkov sredstev, iz sponzoriranja in oglaševanja 20 odstotkov, iz Uefe pa 19 odstotkov. Pri odhodkih pa bo največ, 21 odstotkov, namenjenih za klubska tekmovanja, odstotek manj za člansko reprezentanco, 14 odstotkov pa za skupne stroške dejavnosti NZS. V poročilu dela za lansko leto so ob igranju reprezentanc v vseh kategorijah izpostavili tudi vse večjo gledanost Prve lige Telekom Slovenije, in sicer se je v primerjavi s sezono 2014/15 televizijska gledanost s povprečno 36.379 gledalcev v 2015/16 dvignila na 61.631. V minuli sezoni je padel tudi rekorden obisk na prvoligaških tekmah, in sicer si je dvoboj Olimpije in Maribora v 32. krogu ogledalo 14.000 gledalcev. Povprečje pa je znašalo 1569 gledalcev na tekmo. V programu dela za 2017 bodo v ospredju kvalifikacije članske vrste za nastop na svetovnem prvenstvu 2018, kvalifikacije za evropska prvenstva čakajo tudi mlajše selekcije in žensko člansko, futsalska reprezentanca se bo pripravljala na EP, ki ga bo gostila v začetku leta 2018, v 2. SNL bo po novem igralo 16 klubov, v prvi ligi pa si med drugim želijo še povečati obisk na tekmah. Prav tako stremijo k povečanju števila evidentiranih in registriranih nogometašev.

Na Brdu so sicer podelili tudi nekatera priznanja, in sicer plaketo NZS Francu Porenti, Emilu Bukovcu, Štefanu Laslu, Alojzu Prši, Milanu Jarcu, Bojanu Petku, Rojanu Devetaku, Dušanu Jerončiču, Iztoku Lutmanu, Janezu Janžekoviču, Valentinu Lozinšku, za 50 let delovanja NK Ankaran Hrvatini, ŠD Mladinec Lovrenc, venec za 75 let delovanja NK Turnišče, posebno priznanje ob 90-letnici delovanja pa NK Cerknica, NK Rakek in NK Ilirska Bistrica.