Slab začetek kraljevega kluba obeta dober konec ali slovo Zidana?

Lovorika Lige prvakov in naslov španskega prvenstva, minula sezona se je za madridski Real končala sanjsko, pričakovanja pred novo pa so bila velika. Prav zato preseneča dejstvo, da lansko leto zmagovita zasedba stratega na klopi kraljevega kluba Zinedina Zidana letos ne kaže prave podobe, beli balet je po izjemni sezoni doživel trd pristanek na tleh.

Statistika madridskega Reala v zadnjih štirinajstih tekmah: osem zmag, štirje remiji, dva poraza. (Foto: AP)

Z remijem v Bilbau namreč Madridčani zaostajajo za osem točk in so trenutno kar precej oddaljeni od prvega mesta Primere Division, pred njimi pa se na lestvici nahajata tudi Valencia in mestni tekmec Atletico.

"Vesel sem nad prikazano igo, obenem pa razočaran, da nam ni uspelo zadeti. To je bila težka tekma, nogometaši pa so dali vse od sebe," je bil po koncu gostovanja v Baskiji nekoliko nejevoljen Zidane in obenem prepričan, da bi si njegovi varovanci zaslužili več. Kljub slabšim rezultatom in pomanjkanju zadetkov pa verjame, da tudi kraljevi klub čakajo boljši časi: "Razmišljati moramo pozitivno. Če bomo igrali kot do sedaj, bodo sčasoma prišli tudi zadetki. Še naprej se moramo truditi, verjeti v boljše tekme, vsaj kar se zadevanja mreže tiče."

Zinedine Zidane verjame, da tudi za galaktike prihajajo boljši časi. (Foto: AP)

Madridski Real tako piše enega slabših začetkov zadnjega desetletja, manj uspešen je bil v sezoni 2008/09 le nemški strateg Bernd Schuster, čigar moštvo se je po štirinajstih krogih znašlo na petem mestu, s 26 točkami. Takrat je Real utrpel štiri poraze, dva remija in osem zmag. Schuster se je moral kmalu posloviti, tik pred derbijem z Barcelono na Camp Nou, njegov trenerski stolček pa je zasedel Juande Ramos. Real je sezono končal na drugem mestu.