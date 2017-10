Kaj bi spremenil Katanec? Da bi tekma trajala 80 minut, potem bi bila Slovenija na EP in SP

Upanje ostaja, pa čeprav slovenska nogometna reprezentanca ni v dobrem položaju za morebitno osvojitev drugega mesta v skupini, ki v vodi v dodatne kvalifikacije. Slovenci so po porazu na Wembleyju pristali na četrtem mestu skupine F. Nastop na SP leta 2018 so si zagotovili Angleži, v boju za drugo mesto pa ostajajo tudi še Slovenci, ki za Škoti zaostajajo tri točke, za Slovaki pa eno.

Srečko Katanec je na novinarski konferenci pred tekmo s Škotsko v Stožicah optimist: "Želimo zmagati, matematika še ni rekla, da smo dokončno izključeni iz boja za svetovno prvenstvo in dokler je možnost ... Moramo odigrati na najboljši možni način, fantje so pripravljeni, atmosera je dobra."

Je bil pa Katanec zadovoljen, kar na druženju z novinarji ni bilo njegove "opozicije": "Moja izjava o odstopu je povzročila, da tistih, ki so delali proti reprezentanci v zadnjem letu ali dveh ni na novinarski konferenci, danes imam mir. Bom pa seveda dokončal delo, če bomo šli naprej, bom ostal na klopi reprezentance, ali bo to jutri ali v dodatnih kvalifikacijah, ali pa na SP. Mi moramo postoriti svoje, potem čakamo na rezultat iz Slovaške. Dokler ni matematično končano, ni končano, fantje vem, da bodo dali vse od sebe."

Na vprašanje, ali bi kaj spremenil v teh kvalifikacijah, če bi bilo mogoče, pa je malce v šali dejal: "To, da igramo tekmo samo 80 minut, potem bi bili na evropskem in svetovnem prvenstvu. Ti pozni goli se dogajajo, recimo včeraj Hrvatom in Srbom. Odločajo izkušnje, pripravljenost in mehanizmi, če imaš ekipo, ki igra skupaj pet, šest ali deset let. Faktor sreče je tudi vedno pristoten in tudi sodniški faktor. Tukaj ni jokanja, vendar včasih ti gredo stvari na roko, včasih ne, ampak tako je, ti goli ob koncu so povezani z marsičem. Na tekmi z Anglijo smo imeli v glavi, da moramo zmagati, drugače potem ne bi šli vsi naprej, bi se zaprli in ne bi izgubili."