Slovaki z zmago nad Litvo znova pred Slovenijo, Kane užalostil Škote

Marek Hamšik je zabil drugi gol za Slovake. (Foto: AP)

V zadnji tekmi "slovenske" skupine F je Slovaška v gosteh strla Litvo z 2:1. Domači so se v prvem polčasu pokazali v lepi luči, bili povsem enakovreden tekmec, gosti pa so izkoristili edino priložnost, ki so jo imeli na voljo. Vladimir Weiss je v 32. minuti unovčil podajo Mareka Hamšika in iz bližine zadel. V 58. minuti je drugo resno priložnost za Slovaško izkoristil Hamšik, ki je lepo zadel s prostega strela. Litva je še naprej dobro igrala in v sodnikovem dodatku prišla do zasluženega gola, natančen je bil Darvydas Šernas. V preostalih tekmah skupine F je izbrana vrsta slovenskega selektorja Srečka Katanca v Ljubljani premagala Malto, tudi z zadetkom Milivoja Novakovića, ki je danes zadnjič oblekel slovenski dres, to je bila tudi zadnja tekma drugega strelca v zgodovini Slovenije v karieri. Bolj dramatično je bilo v Glasgowu, kjer sta se Škotska in Anglija razšli z 2:2. Anglija je vodila do 87. minute, ko so domači najprej izenačili, zatem še z drugim golom Leigha Griffithsa s prostega strela povedli, kapetan Harry Kane je izenačil za Anglijo v sodnikovem dodatku. Po šestih krogih je na vrhu s 14 točkami Anglija, Slovaška jih ima 12, Slovenija 11, Škotska 8, Litva 5, Malta pa je še brez točke.

V skupini C je v prvi tekmi dneva Azerbajdžan v sodniškem dodatku izgubil proti Severni Irski z 0:1, reprezentanca z Otoka je tako nadaljevala dobro serijo v boju za SP 2018. Po šestih tekmah je Severna Irska pri 13 točkah in je druga, pred njo je s stoodstotnim izkupičkom Nemčija, ki je zvečer navkljub močno spremenjeni postavi s 7:0 "prerešetala" San Marino. Julian Draxler je začel "goleado" v 11. minuti, v 16. in 29. minuti je zadel Sandro Wagner, v 38. je svoj delček pristavil Amin Younes. V drugem polčasu je prvi zadel Shkodran Mustafi v 47., drugi Julian Brandt v 72., tretji pa še tretjič na tekmi Wagner. V Oslu sta se Norveška in Češka razšli z neodločenim izidom 1:1. V skupini E je uvodoma do zmage s 3:1 v gosteh v Kazahstanu prišla Danska in začasno skočila na drugo mesto. Toda zvečer je bila uspešna tudi Črna gora, ki je s 4:1 ugnala Armenijo, trikrat je zadel Stevan Jovetić, in se po točkah izenačila z Dansko. Vodilna Poljska je pred domačimi gledalci na koncu visoko s 3:1 premagala Romunijo, Robert Lewandowski je prispeval vse tri gole.

Skupina F:

Slovenija - Malta 2:0 (1:0)

Iličić 45., Novaković 84.

Škotska - Anglija 2:2 (0:0)

Griffiths 87., 90.; Oxlade-Chamberlain 90

Litva - Slovaška 1:2 (0:1)

Šernas 90.; Weiss 32., Hamšik 58.



lestvica:

1. Anglija 6 4 2 0 10:2 14

2. Slovaška 6 4 0 2 12:4 12

3. Slovenija 6 3 2 1 6:3 11

4. Škotska 6 2 2 2 9:10 8

5. Litva 6 1 2 3 6:11 5

6. Malta 6 0 0 6 2:15 0

Veselje Angležev ob zadetku Harryja Kana. (Foto: AP)

Evropske kvalifikacije za SP v Rusiji 2018:

Skupina A:

Švedska - Francija 2:1 (1:1)

Nizozemska - Luksemburg 5:0 (2:0)

Belorusija - Bolgarija 2:1 (1:0)

lestvica:

1. Švedska 6 4 1 1 12:4 13

2. Francija 6 4 1 1 11:5 13

3. Nizozemska 6 3 1 2 13:6 10

4. Bolgarija 6 3 0 3 9:12 9

5. Belorusija 6 1 2 3 4:11 5

6. Luksemburg 6 0 1 5 6:17 1

Skupina B:

Latvija - Portugalska 0:3 (0:1)

Ferski otoki - Švica 0:2 (0:1)

Andora - Madžarska 1:0 (1:0)

lestvica:

1. Švica 6 6 0 0 12:3 18

2. Portugalska 6 5 0 1 22:3 15

3. Madžarska 6 2 1 3 8:7 7

4. Ferski otoki 6 1 2 3 2:10 5

5. Andora 6 1 1 4 2:13 4

6. Latvija 6 1 0 5 2:12 3

Skupina C:

Azerbajdžan - Severna Irska 0:1 (0:0)

Nemčija - San Marino 7:0 (4:0)

Norveška - Češka 1:1 (0:1)

lestvica:

1. Nemčija 6 6 0 0 27:1 18

2. Severna Irska 6 4 1 1 11:2 13

3. Češka 6 2 3 1 9:5 9

4. Azerbajdžan 6 2 1 3 3:9 7

5. Norveška 6 1 1 4 6:10 4

6. San Marino 6 0 0 6 1:29 0

Skupina E:

Kazahstan - Danska 1:3 (0:1)

Črna gora - Armenija 4:1 (2:0)

Poljska - Romunija 3:1 (1:0)

lestvica:

1. Poljska 6 5 1 0 15:7 16

2. Črna gora 6 3 1 2 14:7 10

3. Danska 6 3 1 2 10:6 10

4. Romunija 6 1 3 2 7:7 6

5. Armenija 6 2 0 4 7:14 6

6. Kazahstan 6 0 2 3 4:16 2

Skupina H:

Gibraltar - Ciper 1:2 (1:1)

Estonija - Belgija 0:2 (0:1)

BiH - Grčija 0:0

lestvica:

1. Belgija 6 5 1 0 24:2 16

2. Grčija 6 3 3 0 10:3 12

3. BiH 6 3 2 1 13:5 11

4. Ciper 6 2 1 3 5:9 7

5. Estonija 6 1 1 4 5:17 4

6. Gibraltar 6 0 0 6 3:24 0