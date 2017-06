Slovenci po mnenju priznane nogometne revije nismo rojeni le za smučanje, na seznamu najvplivnejših štirje slovenski nogometaši

Real Madrid kraljuje na lestvici z največjim številom vplivnih nogometašev. (Foto: AP)

Svetovno priznana angleška nogometna revija World Soccer, ki izhaja že vse od leta 1960, je tudi letos objavila seznam najvplivnejših nogometašev na svetu. V družbi 500 najvplivnejših nogometašev na zemeljski obli so tudi štirje Slovenci Jan Oblak, Kevin Kampl, Josip Iličić in Samir Handanović. Največ najvplivnejših nogometašev na svetu igra nogomet na Pirenejskem polotoku. Kar trije klubi z največ nogometašev na seznamu prihajajo namreč iz Španije, dva od teh iz prestolnice Madrida. Na vrhu seznama po številu najvplivnejših nogometašev na svetu je kraljevi klub iz Madrida Real z devetnajstimi nogometaši, sledi mu nemški Bayern iz Münchna s 14 nogometaši na seznamu. Na tretjem mestu je katalonski velikan Barcelona, londonski Chelsea in italijanski Juventus s trinajsterico nogometašev na seznamu. Madridski mestni tekmec Reala Atletico ima natanko ducat nogometašev na tem seznamu. Gre za številka, ki si jo deli z nemško Borussio iz Dortmunda.

Poleg Jana Oblaka se je na seznamu znašel tudi Samir Handanović. (Foto: AP)

Tudi v oziru na narodnost največ nogometašev z oznako najvplivnejši prihaja iz Španije, kar 47, sledijo Francozi in Brazilci s po 41 nogometaši. Pri vrhu so se znašle še Nemčija (34), Argentina (28), Italija (27) in Portugalska (18). Na seznamu so tudi štirje Slovenci, že omenjena vratarja Oblak in Handanović in Kampl ter Iličić, medtem ko slovenska nogometna liga na tem seznamu nima svojega predstavnika. Pogled na države nekdanje Jugoslavije pokaže, da ima največ najvplivnejših nogometašev na seznamu slovenska južna soseda Hrvaška, in sicer osem, sledi pa ji Slovenija, kar nekako postavi na glavo na Balkanu splošno uveljavljeno trditev, da je Slovenija dežela smučarjev.

Španska la liga je zastopana s 66 igralci, nemška bundesliga je na seznamu 500 zastopana s 64 igralci, angleška premier league ima na seznamu 63 imen, italijanska serie A pa 60.