FOTO: Slovenci že 'sanjajo' Škote: 'Ne bojimo se jih, bomo pa morali biti pazljivi na njihov slog igre'

Med tistimi, ki so vadili pod polno obremenitvijo, je bil tudi Robert Berić, ki dobro pozna stil igre nedeljskega nasprotnika Slovenije.

Kvalifikacije za SP 2018 v Rusiji se prevešajo v odločilne mesece. Do novembra bodo znani še preostali potniki na mundial, kjer ima gostiteljica mesto zagotovljeno. Za preostalih 31 mest se bo v prihodnje borilo še 108 reprezentanc iz šestih konfederacij.

"Vemo, da je Škotska zelo čvrsta, trda ekipa. Večina škotskih reprezentantov igra v angleški Premier ligi, ki je fizično zelo močna, kar sicer velja tudi za najmočnejše francosko tekmovanje, kjer igram tudi sam. V vsakem primeru se bo potrebno z nasprotnimi branilci kosati po najboljših močeh," se za uradno spletno stran NZS nadeja trdega boja napadalec francoskega Sain-Ettiena. Če bo Berić proti Škotom zadolžen za doseganje zadetkov, pa bo ključna naloga Mirala Samardžića izpolnjevanje obrambnih nalog. Bo Slovensko reprezentanca tudi proti Škotom predstavila neprebojno obrambno linijo?





Robert Berić (Foto: Damjan Žibert)

"Obramba lahko izpade dobro le v primeru, da v obrambnih akcijah sodeluje celotna ekipa. Dodatno samozavest nam daje tudi Jan Oblak, ki igra na vrhunskem nivoju in je odličen vratar," za uradno spletno stran krovne nogometne zveze pravi osrednji branilec slovenske reprezentance, ki ne skriva samozavesti pred pomembno preizkušnjo.

Reprezentanci Slovenije in Škotske sta se nazadnje merili na prijateljski tekmi v Kopru leta 2012, ko sta se razšli z 1:1. Sicer pa sta igrali še v kvalifikacijah za SP 2006, Slovenci so doma izgubili z 0:3, v gosteh pa igrali 0:0.

"Osebno grem vsako tekmo na tri točke, je pa res, da se vselej ne izide. Škotov se ne bojimo, bomo pa morali biti pazljivi na njihov slog igre. Z njihove strani lahko pričakujemo številne dolge žoge in borbo do konca. Do nedelje imamo še dovolj časa za analizo in primerno pripravo na tekmo," zaključi Samardžič. Obračun med Škotsko in Slovenijo si bo v živo na Hampden parku ogledalo tudi več kot 700 slovenskih navijačev, ki bodo zagotovo dodatno motivirali varovance Srečka Katanca. Za pravično sojenje bo zadolžena nizozemska sodniška ekipa na čelu z Bjornom Kuipersom.