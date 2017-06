FOTO: Mojstrovina Iličića in pravljični zadetek Novakovića za zmago proti Malti in 'mir v hiši'

Slovenska nogometna reprezentanca se je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji že pomerila z Malto, takrat je bilo 1:0 za izbrance Srečka Katanca, gol za zmago pa je takrat dosegel Benjamin Verbič. Slovenija je sicer v prvem krogu iztržila remi v Litvi, ko je Boštjan Cesar globoko v sodnikovem dodatku zadel za 2:2, nato je Katančeva četa premagala Slovaško (1:0) in remizirala z Anglijo (0:0). Sledila je kot rečeno zmaga nad Malto in nato boleč poraz proti Škotski, kjer je bila izbrana vrsta povsem nadigrana in imela srečo, da je izgubila 'zgolj' z 1:0. Tokrat se je selektor Katanec odločil, da od prve minute v golu zaupa Janu Oblaka, za obrambo so skrbeli Jokić. Delamea Mlinar, Mevlja in Skubic. Doseganje zadetkov pa je tokrat zaupal Romanu Bezjaku in Robertu Beriću. Na svoj zadnji reprezentančni nastop pa je na klopi čakal tudi Milivoje Novaković.

Slovenski izbrana vrsta je sicer hitro zagospodarila na igrišču, a si pravih priložnosti, da bi ogrozila vrata gostujoče zasedbe ni uspela priigrati. Na voljo so sicer imeli veliko kotov, a kot rečeno, niso bili nevarni za vrata Andrewja Hogga. V 17. minuti pa je sledil tudi prvi strel v okvir vrat. S prostega strela iz velike razdalje je poskusil Josip Iličić, a je bil Hogg na pravem mestu. Takoj za tem je po kotu skok dobil Antonio Delamea Mlinar, a njegovi akciji ni sledil nihče iz med soigralcev in ostalo je pri začetnih 0:0. Deset minut kasneje se je v priložnosti znašel še Robert Berić, a je žoga po strelu z glavo zletela čez prečko malteškega gola. V 34. minuti je sledil nov nevaren napad Slovenije, ki je povsem prevladovala na igrišču. Napako gostujoče obrambo pa v zadetek ni uspel spremeniti Benjamin Verbič. Igralec danskega Köbenhavna je sam stekel proti vratarju Hoggu in ga poskušal premagati s strelom v daljši kot, a grdo zgrešil in mreži sta še naprej mirovali. V 44. minuti se je kar naenkrat sam pred Hoggom znašel še Berić, a tudi njega je z obrambo ustavil vratar Malte, ki je postajal vse večja uganka za slovenske napadalce. In ko se je že zdelo, da se bo prvi polčas končal brez zadetkov, je na sceno stopil Iličić. Igralec Fiorentine je lepo sprejel žogo na desni strani gostujočega kazenskega strela in s težkega položaja natančno nameril v daljši vratarjem kot, ter premagal Hogga za olajšanje na slovenski klopi. To je bil prvi gol Iličića v teh kvalifikacijah, skupno pa tretji v dresu z državnim grbom.

Prevlada slovenske reprezentance na zelenici stoženskega stadiona se je nadaljevala tudi v drugem polčasu, a kot v prvem, pravih priložnosti za dosego zadetkov ni bilo. Katanec se je tako odločil za osvežitev moštva in je tako v 59. minuti namesto Bezjaka v igro poslal Nika Omladiča, nekaj trenutkov za tem, pa je še zadnjič v dresu slovenske reprezentance na zelenico stopil Milivoje Novaković, ki je zamenjal Berića. Takoj za tem se je v priložnosti znašel Verbič, a mu je veselje tokrat preprečil Hogg. Kmalu za tem je z desnico iz neposredne bližine poskusil še Omladič, a uspel zatresti zgolj zunanji del malteškega gola. V 75. minuti se je v izjemni priložnosti, da bi na svoji zadnji uradni tekmi dosegel gol znašel Novaković, a ga je s pravočasnim posredovanjem zaustavil Hogg. Minuto za tem je sedaj že nekdanji član Maribora poskusil še z glavo, a zgrešil cilj. Še naprej je Slovenija vodila zgolj z enim golom prednosti. Katančevi fantje so v naslednjih minutah nekoliko stopili s plina, a v 84. minuti vendarle prišli do tako želenega drugega zadetka. Razpoloženi Iličić je lepo prodrl po desni strani in v osrčju kazenskega prostora lepo zaposlil Novakovića, ki pa je na 80. in hkrati zadnji tekmi za slovensko reprezentanco uspel zabiti gol in s tem tudi zagotovil nove tri točke Sloveniji. 'Novagol' je bučno proslavil zadetek in tudi slekel dres, ter ga poljubil pred navijači v Stožicah, ki so mu namenili bučen aplavz. Do konca srečanja se rezultat ni več spremenil in Slovenija je vknjižila tretjo zmago v teh kvalifikacijah in ima ob dveh remijih in enem porazu, na "računu" enajst točk. Pred večerno tekmo med Litvo in Slovaško ima sedaj Slovenija na drugem mestu dve točki prednosti pred Slovaki. Angleži pa imajo pred Slovenijo tri točke prednosti, potem ko so v izdihljajih tekme po zaslugi Harrya Kana prišli do točke proti Škotom (2:2). Anglijo je sicer v vodstvo v 70. minuti popeljal Alex Oxlade-Chamberlain, a je med 87. in 90 minuti za Škote dvakrat "udaril" Leigh Griffiths. In ko se je zdelo, da bodo Škoti prišli do velike zmage nad zgodovinskim rivalom, je udaril Kane in poskrbel, da v skupini F še naprej ostaja zelo napeto.

Izid:

Slovenija - Malta 2:0 (1:0)

Iličić 45., Novaković 84.

Postavi:

Slovenija: Oblak, Jokić, Delamea Mlinar, Mevlja, Skubic (od 89. Palčič), Krhin, Kurtić, Verbič, Iličić, Bezjak (od 60. Omladič), Berić (od 64. Novaković)

Malta: Hogg, Z. Muscat, Failla, Borg, Agius, A. Muscat, Kristensen (od 46. Gambin), Fenech, Effiong, Pisani, Schembri (od 62. Mifsud)



lestvica:

Anglija 6 4 2 0 10:2 14

Slovenija 6 3 2 1 6:3 11

Slovaška 5 3 0 2 10:3 9

Škotska 6 2 2 2 9:10 8

Litva 5 1 2 2 5:9 5

Malta 6 0 0 6 2:15 0