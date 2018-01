VIDEO: Selektor Kavčič: Skupina Lige narodov je v redu, lahko igramo z vsakim

Evropska nogometna zveza (Uefa) je danes izžrebala skupine novoustanovljene evropske Lige narodov, ki ne bo zamenjala tradicionalnih kvalifikacij za velika tekmovanja, temveč jih le dopolnila. Nova Liga narodov, ki se bo začela septembra in so jo pri Uefi potrdili lani, bo zamenjala tekmovalno in marketinško nepomembne prijateljske tekme. Dodaten čar tega tekmovanja je, da si bodo štiri države tudi prek Lige narodov priigrale mesta za evropsko prvenstvo 2020.

V Ligi narodov bo igralo vseh 55 članic Uefe. Te bodo igrale v štirih ligah. V ligi A bo 12 najvišje rangiranih reprezentanc, v ligi B pa naslednjih 12. V ligi C bo 15 ekip, v ligi D pa 16. Slovenija bo igrala v ligi C, v žrebu je bila Slovenija v prvem bobnu skupaj z Madžarsko, Romunijo in Škotsko.

Slovenija bo nastopila v tretji skupini lige C

Nekdanji finski nogometni zvezdnik Jari Litmanen je Slovenijo izžrebal v skupino 3 lige C, kjer bodo igrali še Ciper, Bolgarija in Norveška. V skupini 1 te lige so Izrael, Albanija in Škotska, v skupini 2 Estonija, Finska, Grčija in Madžarska, najbolj atraktivna pa je skupina 4, v kateri so reprezentance Litve, Črne gore, Srbije in Romunije.

V slovenskem taboru so z žrebom zadovoljni. "Mislim, da je skupina zelo izenačena, je taka, v kateri se da tekmovati. Smo konkurenčni in sem zadovoljen s skupino," je po žrebu dejal predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in dodal še nekaj besed o samih ciljih v tej ligi: "Če želiš napredovati skozi Ligo narodov, potem je treba biti prvi v skupini. Naš cilj bo tako prvo mesto v skupini."

Selektor Tomaž Kavčič prav tako nimam pripomb na žreb. "Na žreb tako ali tako nimaš vpliva. Ekipe so dobre, primerljive, toda tudi mi nismo slabi. Lahko igramo z vsako od njih," je povedal novi selektor in nadaljeval: "Če nekje tekmuješ, mora biti cilj najvišji. Cilj bo tako prvo mesto, vem pa, da ne bo lahko."

V skupini A te lige so Izrael, Albanija in Škotska, v skupini 2 Estonija, Finska, Grčija in Madžarska, v skupini 4 pa Litva, Črna gora, Srbija in Romunija. V najmočnejši ligi, A, bodo v prvi skupini Nizozemska, Francija in Nemčija, v drugi Islandija, Švica in Belgija, v tretji Poljska, Italija in Portugalska, v četrti pa Hrvaška, Anglija in Španija.

V ligi B bodo v skupini 1 Češka, Ukrajina in Slovaška, v skupini 2 Turčija, Švedska in Rusija, v skupini 3 Severna Irska, BiH in Avstrija, v skupini 4 pa Danska, Irska in Wales. V ligi D pa bodo v skupini 1 Andora, Kazahstan, Latvija in Gruzija, v skupini 2 San Marino, Moldavija, Luksemburg in Belorusija, v skupini 3 Kosovo, Malta, Ferski otoki in Azerbajdžan, v skupini 4 pa Gibraltar, Liechtenstein, Armenija in Makedonija.

Slovenski nogometaši bodo nastopali v Uefini Ligi narodov. (Foto: Miro Majcen)

Prvi del skupinskega dela tekmovanja bo med reprezentančnimi premori septembra, oktobra in novembra letos. Reprezentance v vsaki skupini bodo igrale tako doma kot v gosteh vsaka z vsako. Zmagovalca Lige narodov bo dal mini turnir štirih zmagovalcev skupin lige A s polfinalom in finalom. Turnir bo junija 2019. Zadnjeuvrščene ekipe iz vsake skupine in lige bodo nazadovale v nižjo ligo (štiri iz A v B, štiri iz B v C in štiri iz C v D), zmagovalke pa bodo napredovale (iz D v C, C v B in B v A).

Klasične kvalifikacije za EP 2020 bodo zaradi uvedbe Lige narodov strnjene med marec in november 2019, končnica Lige narodov oziroma dodatne kvalifikacije za EP pa bodo med 26. in 31. marcem 2020.

Liga C:

- skupina C1: Izrael, Albanija, Škotska.

- skupina C2: Estonija, Finska, Grčija, Madžarska.

- skupina C3: Ciper, Bolgarija, Norveška, Slovenija.

- skupina C4: Litva, Črna gora, Srbija, Romunija.