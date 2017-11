Slovenke gladko odpravile Ferske otoke

Slovenska ženska reprezentanca se je znesla nad reprezentanco Ferskih otokov. (Foto: Ervin Čurlič)

Slovenke so v dvoboju ekip, ki doslej še nista osvojili točke, hitro začele upravičevati vlogo favoritinj. Že v sedmi minuti je z glavo iz bližine zadela Lara Prašnikar za 1:0 po lepem prodoru in podaji Mateje Zver. Po kopici nenatančnih in blokiranih strelov so domačinke vodstvo podvojile v 29. minuti, ko je po novi podaji Zverove, tokrat s prostega strela z desne strani, iz bližine zadela Sara Agrež. V 36. minuti je svoj drugi zadetek na tekmi dosegla Prašnikarjeva, in sicer iz bližine po podaji Kaje Eržen, v 40. pa je za 4:0 po kotu zadela Špela Rozmarič. V 44. minuti je Zverova dobro merila s približno 20 metrov in zadela stičišče prečke in vratnice tekmečevih vrat. V drugem polčasu je z nekaj lepimi potezami nase opozorila Zverova, Dominika Čonč pa je v 64. minuti zadela vrhnji del prečke. Sicer pa so imele gostiteljice še nekaj priložnosti, ki pa jih niso unovčile, na drugi strani pa Ferski otoki praktično niti enkrat niso ogrozili slovenskih vrat. Končni izid je v 87. minuti postavila Prašnikarjeva s svojim tretjim zadetkom na tekmi.

Selektor Damir Rob je tekmo začel z Zalo Meršnik, Špela Rozmarič, Saro Agrež, Ano Milovič, Matejo Zver, Dominiko Čonč, Laro Prašnikar, Kajo Korošec, Barbaro Kralj, Kajo Eržen in Saro Makovec. V drugem polčasu so priložnost dobile še Špela Kolbl, Adrijana Mori in Urška Bratuša.

V kvalifikacijah igrajo reprezentance v sedmih skupinah. Na SP se bodo neposredno uvrstile zmagovalke skupin, štiri najboljše drugouvrščene pa bodo igrale dodatne kvalifikacije.



Izid, skupina 5:

Slovenija - Ferski otoki 5:0 (4:0)