Slovenske nogometašice v kvalifikacijah za SP vknjižile nov poraz

Čehinje so povedle v deveti minuti, ko je z roba kazenskega prostora zadela Petra Divišova. V 32. minuti je ista igralka podvojila prednost gostij. V 72. minuti je slovensko mrežo zatresla še Tereza Kožarova, štiri minute pozneje pa je bilo že 4:0 po golu Lucie Vonkove. Selektor Damir Rob je v začetno enajsterico uvrstil Zalo Meršnik, Evelino Kos, Špelo Rozmarič, Ano Milovič, Dominiko Čonč, Laro Prašnikar, Zalo Kuštrin, Špelo Kolbl, Barbaro Kralj, Kajo Eržen in Anjo Prša. V drugem polčasu sta priložnost dobili še Laura Škvorc in Katarina Gadnik.

Slovenke po dveh krogih ostajajo na dnu lestvice brez doseženega gola. (Foto: Aljoša Kravanja)

V kvalifikacijah igrajo reprezentance v sedmih skupinah. Na SP se bodo neposredno uvrstile zmagovalke skupin, štiri najboljše drugouvrščene pa bodo igrale dodatne kvalifikacije.

Izidi kvalifikacij za SP:

- skupina 5:

Nemčija ‒ Islandija 2:3 (1:1)

Slovenija ‒ Češka 0:4 (0:2)

- lestvica:

1. Češka 3 2 0 1 12:1 6 točk

2. Islandija 2 2 0 0 11:2 6

3. Nemčija 3 2 0 1 9:3 6

4. Slovenija 2 0 0 2 0:10 0

5. Ferski otoki 2 0 0 2 0:16 0