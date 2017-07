VIDEO: Slovo od legende: Rooney zapušča Old Trafford in se vrača v domači Everton

Rooney je pri Man. Unitedu postal najboljši strelec v zgodovini kluba in angleške izbrane vrste. (Foto: AP)

Wayne Rooney se v enem najodmevnejših prestopov tega tisočletja na Otoku in v Evropi vrača v nekdanji klub Everton. Rooney je v zadnjih sezonah pri Manchester Unitedu, za katerega je igral 13 let, počasi izgubljal veljavo in nedavno tudi mesto v angleški izbrani vrsti, kjer je tako kot v vrstah rdečih vragov najboljši strelec v zgodovini obeh moštev. United zapušča z 31 leti in 559 tekmami v rdečem dresu, v katerem se je veselil 253 golov in cele kopice domačih ter evropskih uspehov. Natančneje je osvojil pet naslovov v Premier League in po enkrat Ligo prvakov, Ligo Evropa in pokal FA. Leta 2004 ga je United odpeljal iz Evertona za takrat izjemno zajetnih 27 milijonov funtov, danes bi to znašalo skoraj 40 milijonov evrov. Rooney se je na angleško nogometno sceno prebil v klubu svojega otroštva in zablestel že na prvih tekmah na domačem Goodison Parku, od koder se je poslovil s 17 goli na 77 tekmah. Rooneyjev konec pri Unitedu je napovedal dogovor za prestop Belgijca Romeluja Lukakuja, ki se bo na Old Trafford preselil ravno iz vrst Man. Uniteda za 85 milijonov evrov.

"Slovo legende," so objavili na Unitedovem profilu na Twitterju, Rooney je že podal prvo izjavo kot novi (stari) član karamel. "Ne vračam se le zaradi tega, ker gre za ekipo, za katero navijam, ali ker gre za ekipo, v kateri sem odraščal in zanjo igral. Vračam se, ker imam občutek, da je lahko ta klub uspešen in želim biti del njega," je dejal Rooney, ki se bo ekipi nizozemskega trenerja Ronalda Koemana seveda priključil na začetku priprav. Koeman, sicer igralska legenda Barcelone, je že oktobra dejal, da bi bil "zadovoljen", če bi Evertonu uspel Rooneyjev povratek. Špekulacije so se še okrepile, ko ga je trener Man. Uniteda Jose Mourinho začel puščati na klopi v drugem delu sezone. Odigral je sicer povsem spodobnih 25 ligaških tekem, a je to daleč najmanj od prihoda v Manchester, kjer prav tako še ni zabil manj golov v eni sezoni (8). Poslovil se je v slogu, z dvigom pokala za naslov v Ligi Evropa, kjer je na finalni tekmi sicer odigral le prgišče minut, pri rdečih vragih pa mu zdaj bojda pripravljajo tudi poslovilni dvoboj pred zdaj že bivšimi domačimi navijači.