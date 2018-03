Juventus in Milan finalista italijanskega pokala

Torinčani so zmagali že na prvi tekmi v Bergamu, tudi na povratni pa je bil izid enak (1:0). Gol je z bele pike dosegel Miralem Pjanić. Slovenec Josip Iličić je za Atalanto igral do 64. minute. Lazio in Milan sta na olimpijskem stadionu v Rimu o potniku v finale odločala šele z izvajanjem enajstmetrovk. Srečnejši so bili gostje iz lombardijske prestolnice.