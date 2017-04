Šok terapija tudi za Argentince: po kazni Messiju se poslavlja še selektor Bauza

Bauza zapušča mesto selektorja, glavna kandidata za njegovega naslednika pa sta Sampaoli in Simeone. (Foto: AP)

Gavči so pod vodstvom Bauze v osmih tekmah južnoameriških kvalifikacij le trikrat zmagali, dvakrat igrali neodločeno in zabeležili tri poraze. Dvakratni svetovni prvaki so nazadnje v La Pazu z 0:2 izgubili proti Boliviji, kar je bila kaplja čez rob in povod, da so Bauzo odslovili.

Argentini sicer grozi, da se na SP sploh ne bo uvrstila. V Rusijo se iz južnoameriške skupine namreč neposredno uvrstijo prve štiri reprezentance, medtem ko peta ekipa, to je trenutno Argentina, igra dodatne kvalifikacije proti ekipi iz Oceanije. Za nameček bodo naslednje tri tekme Gavči igrali brez kaznovanega Lionela Messija.

Glavna kandidata za naslednika Bauze sta po pisanju argentinskih medijev trener Seville Jorge Sampaoli in trener Atletica Diego Simeone.