Spalletti ni več trener Rome

Luciano Spalletti in Zinedine Zidane (Foto: AP)

Le dva dneva po tem, ko je legendarni italijanski nogometaš Francesco Totti odigral zadnjo tekmo za Romo, na kateri je rimska zasedba odpravila Genoo s 3:2, se je z mesta trenerja poslovil 58-letni Luciano Spalletti, ki se ni odločil za podaljšanje pogodbe. Kot so sporočili iz kluba, gre za soglasno odločitev o odhodu s klopi. Spalletti je Romo vodil že od 2005 do 2009, ko je Roma dvakrat osvojila italijanski pokal. Nato je do 2014 vodil ruski Zenit iz Sankt Peterburga. Na rimsko klop pa se je znova usedel januarja 2016.

"Spallettiju bi se radi zahvalili za odlično delo in velik prispevek. Pod njegovim vodenjem smo v pravkar končani sezoni serie A osvojili več točk in zabili več golov kot kdajkoli v zgodovini Rome," je ob slovesu dejal predsednik kluba Jim Pallotta.