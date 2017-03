Bale in Ronaldo ostala doma, Real pa se je brez zvezdnikov sprehodil na vrh lestvice

James Rodriguez v naročju Karima Benzemaja, oba pa pod budnim nadzorom Luke Modriće na stadionu Ipurua. (Foto: AP)

To je bila zadnja preizkušnja za Real pred gostovanjem pri Napoliju na drugi tekmi osmine finala Lige prvakov. Prenos v torek ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Gostovanje pri Eibarju bi se lahko hitro spremenilo v "bananin olupek" za Real Madrid, ki je tako razočaral na nedavni tekmi z Las Palmasom (3:3) in dovolil Barceloni, da vsaj do njunega medsebojnega obračuna (če bosta seveda obe moštvi do takrat le zmagovali) v boju za naslov odloča o svoji usodi. Poti v Baskijo so se v taboru belega baleta lahko toliko bolj bali zaradi odsotnosti prvega strelca Cristiana Ronalda in Garetha Bala, povratnika, ki je na tekmi sredi tedna izgubil živce in dobil rdeči karton. A vnovič se je izkazalo, da Real morda zaigra celo bolje, ko lahko z "rezervisti" zaigra malce bolj svobodno. Trener Zinedine Zidane je premešal postavo in na levi bok namesto Marcela postavil Nacha Fernandeza, v ekipo sta se vrnila Luka Modrić in Casemiro, v napadu sta bila poleg Karima Benzemaja še Marco Asensio in Lucas Vazquez, priložnost pa je dobil še James Rodriguez. Benzema se je že v prvih sekundah znašel v priložnosti, a si slabo ustavil žogo, kljub vsemu pa trener domačih Jose Luis Mendilibar, ki je bil kazensko na tribuni, ni mogel biti zadovoljen nad izgledom svojih varovancev. Ti so po 15 izenačenih minutah precej nesrečno zaostali, po predložku Asensia na drugo vratnico je napako storil Antonio Luna, do strela je prišel Benzema in po neposrečenem poskusu obrambe vratarja Yoela Rodrigueza je Francoz z drugim strelom pospravil žogo v mrežo za zgodnje vodstvo.

Kapetan Reala Sergio Ramos je po tekmi na stadionu Ipurua spregovoril tudi o sestanku s soigralci in zanikal, da je kdaj dejal, da Cristianu Ronaldu ni potrebno teči. "Sestanki so dobri, to se dogaja v najboljših družinah, ko so težave, jih zgrabimo za roge in se soočimo z njimi, da nam ne škodujejo. Ni res, da sem rekel to (o Ronaldu, op. a.), to je netočno. Tisti, ki je to objavil, naj objavi popravek in pove resnico. Pogovorili smo se ob polčasu tekme z Las Palmasom, a naši pogovori niso prišli v javnost in to me je razveselilo. Oni dan pa nisem rekel, da Ronaldu ni potrebno teči, tu tečemo vsi. Vsi smo enaki in ključna je konkurenca. Če nam kaj ni prav, ponavadi govori (Luka) Modrić, oni dan pa tega ni storil, v medijih pa se je pojavilo, da smo ušesa navili Iscu in (Alvaru) Morati. Naj se poišče tisti, ki je v javnost poslal to informacijo. Razumem, da je potrebno prodajati, a kredibilnost je nad vsem."

V 26. minuti je bilo že 2:0, potem ko je Rodriguez pred vrata na oddaljenejšo vratnico poslal izvrstno visoko žogo, ob kateri je vratar domačih ostal kot vkopan na svoji črti, Benzema pa je že z drugim golom z neposredne bližine še dodatno utišal kritike na svoj račun. Francoz je v 30. minuti poskrbel tudi za tretji gol, tokrat s podajo, ki jo je z desnega boka v padcu prek Yoela izvrstno podaljšal Rodriguez. Kolumbijec je gol proslavil z namestnikom kapetana Marcelom, kapetan na zelenici Sergio Ramos pa je v 38. minuti na drugi vratnici požrtvovalno ustavil Sergija Enricha. Še pred polčasom bi lahko Real povišal tudi na 4:0, a je Asensio po izvrstnem protinapadu le za las zgrešil s strelom mimo vratnice. Yoel je moral nato ustaviti še Benzemaja in tudi Asensia, tudi po začetku drugega polčasa pa ga je hitro preizkusil Realov srednji napadalec in nekdanji član Lyona, ki je preslabo meril s strelom v daljši kot. Ruben Pena je imel novo priložnost za Eibar v 52. minuti, tokrat je bilo ključno posredovanje delo Danila. Na drugi strani je Asensio le uspel zadeti po skoraj točno uri igre, ko je najprej lep strel Rodrigueza zadel okvir vrat, mladi španski napadalec pa je v mrežo iznajdljivo pospravil odbitek. Eibar je prišel do zasluženega zadetka v 72. minuti, še prej pa so sodniki po slabem posredovanju Realove obrambe upravičeno razveljavili gol Gonzalu Escalanteju, ki je bil po odbijanju žoge v kazenskem prostoru v prepovedanem položaju, ko jo je potisnil prek črte. Modrić je dobil stoječe ovacije večjega dela stadiona, ko ga je Zidane zamenjal z Mateom Kovačićem, že v naslednjem napadu, natančneje v 72. minuti, pa je Pena izkoristil predložek nekdanjega realovca Pedra Leona za končnih 1:4. Leon je ob pripravi akcije sicer po obrazu udaril Nacha, a je sodnik pustil prednost, Pena pa je v skoku zelo spretno preusmeril žogo mimo Keylorja Navasa. Real, ki ima v žepu še prestavljeno tekmo s Celto, je pred večerno tekmo Barcelone ravno s severnjaki iz rok Kataloncev spet iztrgal vodilni položaj na lestvici.

Izidi 26. kroga:

Eibar ‒ Real Madrid 1:4 (0:3)

Pena 72.; Benzema 14., 25., Rodriguez 30., Asensio 60.

Leganes ‒ Granada 1:0 (0:0)

Machis 83.

Reneja Krhina (Granada) ni bilo v ekipi.

Real Betis ‒ Real Sociedad 2:3