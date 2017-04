Hladen tuš na Calderonu: Soriano matiral Oblaka in ponovno odprl bitko za tretje mesto

Tik pred tekmo z Real Madridom v polfinalu Lige prvakov so nogometaši Atletica (na fotografiji napadalec Antoine Griezmann) doživeli hladen tuš pred domačimi navijači. (Foto: AP)

Trener Atletica Diego Simeone je moral ob pripravah na zvezdniški obračun z mestnim tekmecem Real Madridom v Ligi prvakov (prenos v torek ob 20.30 na Kanalu A in VOYO) desni bok obrambe spet zaupati Urugvajcu Joseju Marii Gimenezu, ki sicer igra v osrčju zadnje vrste, medtem ko je novo priložnost za dokazovanje proti vedno neugodnemu Villarrealu dobil argentinski vezist Nicolas Gaitan. V postavi rumene podmornice je od prve minute igral povratnik na Calderon Adrian Lopez, nekdanji klub Bojana Jokića pa v prvem polčasu ni imel preveč preglavic z rdeče-belimi, tudi po zaslugi razpoloženega vratarja Andresa Fernandeza. Ta je lahko v deseti minuti le pospremil strel Gaitana: po preigravanju Jaumeja Coste je Južnoameričan namreč precej nezainteresirano meril v blok in mimo gola. Fernandez se je nato izkazal v 12. minuti, ko je z dvojno obrambo preprečil domače vodstvo. Angel Correa, ki je v napadu Atletica začel v paru z Antoinom Griezmannom, je z okoli 16 metrov streljal po tleh, Fernandez pa je žogo nekako uspel izbiti, nato pa je še gostujočega čuvaja mreže preizkusil še Saul Niguez, ki pa je s strelom z glavo meril preblizu Fernandezu. Ta je bil na mestu tudi v 32. minuti, ko je Griezmann pred njim ostal neoviran po podaji Kokeja za hrbet obrambe, po strelu Francoza pa je Fernandez ustavil še Gaitana. V 36. minuti je z razdalje poskusil tudi Griezmann, a spet ni uspel resneje ogroziti 30-letnika v vratih rumenih. Jan Oblak je bil na drugi strani v prvem polčasu povsem nezaposlen.

Njegov vratarski kolega Fernandez je drugi polčas nadaljeval tam, kjer je zaključil prvega in v situaciji "ena na ena" v 54. minuti hitro zaprl Gaitana, ki je uspel streljati prek vratarja, a je žoga nenevarno končala ob daljši vratnici, iz vsega skupaj pa se je v nadaljevanju akcije izcimil le kot. Simeone se je odzval in tekmo je Argentinec poskušal obrniti v korist domačih z dvojno menjavo, spet zdravi Kevin Gameiro in Yannick Ferreira Carrasco sta bila trenerjevi izbiri. A razen strela prek vrat Filipeja Luisa v 68. minuti si Madridčani niso pripravili veliko in po tem, ko Carrasco v 71. minuti pred Fernandezom ni uspel zaposliti Gabija Fernandeza, je moral Belgijec iz igre s poškodbo rame. Zamenjal ga je Fernando Torres in Atletico je preživel prvo večjo priložnost gostov, ko je v 78. minuti izpadla domača obramba, Roberto Soriano pa je meril v blok pred Oblakom, ki pa v enem naslednjih napadov ni imel tovrstne sreče. Spet je šla akcija gostov po desnem boku, ko je žogo ob začetku organizacije napada izgubil Luis, predložek še enega rezervista Cedrica Bakambuja pa je v gol z neposredne bližine ob nemočnem Oblaku spremenil Soriano. Atletico nikakor ni uspel resneje zapretiti Fernandezu na golu rumene podmornice, tekma pa se je končala v precej napetih okoliščinah, sporekla sta se namreč Bakambu in kapetan Atletica Gabi, temnopoltega napadalca pa je z odrivanjem daleč stran od jeznega Španca spravil ravno Oblak. Simeone je besen zapuščal zelenico, saj so ob izteku sodnikovega podaljška delivci pravice komajda dovolili zaključni predložek njegovi ekipi, Argentinec je ob odhajanju v drobovje stadiona jezno žugal v njihovi smeri.

Na prvi torkovi tekmi je Granada, za katero je spet od prve minute zaigral vezist slovenske reprezentance Rene Krhin, izgubila pomemben lokalni obračun z Malago in ostala daleč od obstanka (0:2). Ekipo novega trenerja rdeče-belih Tonyja Adamsa je z lepim golom v 48. minuti načel Sandro Ramirez, ki je zadel s strelom po tleh z okoli 17 metrov. Nekdanji član Barcelone je delo dokončal v sodnikovem podaljšku drugega polčasa in Malagi že zagotovil obstanek, od katerega Krhina, odigral je vso tekmo, s soigralci loči velikih sedem točk. Leganes, ki zaseda zaželeno 17. mesto, pa mora svojo tekmo 34. kroga še odigrati ...

Izidi 34. kroga:

Atletico Madrid ‒ Villarreal 0:1 (0:0)

Soriano 82.

Jan Oblak (Atletico) je igral vso tekmo.

Granada ‒ Malaga 0:2 (0:0)

Ramirez 48., 90.

Rene Krhin (Granada) je igral vso tekmo.

Sporting Gijon ‒ Espanyol 1:1