Križev pot Barcelone iz Pariza (vsaj začasno) prekinil njen mes(s)ija, Katalonci mukoma ugnali Leganes

Messi je v eni prvih akcij na tekmi zadel, ob njem desno Darwin Machis. (Foto: AP)

Oblačno in deževno vreme je bila precej primerna kulisa na Camp Nouu, kamor so se nogometaši Barcelone vrnili po enem najbolj bolečih porazov v zadnjih letih. Paris Saint-Germain je v Ligi prvakov odprl številne rane, ki so jih poskušali Katalonci na čelu s kritiziranim trenerjem Luisom Enriquejem v nedeljo zvečer vsaj delno zaceliti z zmago nad Leganesom. Zmaga je bila nujna za mir v hiši in nadaljevanje vedno težjega lova na vodilni Real Madrid, Enrique pa je ekipo tokrat sestavil brez Andresa Inieste in Sergia Busquetsa, v zadnjih sezonah ključnih vezistov, ki pa sta bila v Parizu povsem nemočna. Na sredini igrišča sta tako začela Andre Gomes in Ivan Rakitić, Lucas Digne je zamenjal Jordija Albo na levem boku obrambe, Jeremy Mathieu pa Gerarda Piqueja v njenem osrčju, medtem ko se je zvezdniški napad Lionel Messi-Neymar-Luis Suarez od prve minute trudil razveseliti precej nepopolnjene tribune (zbralo se je le okoli 65.000 gledalcev). Načrte Madridčanov so Katalonci pokvarili že v četrti minuti, ko se je na levem boku odprl Suarez in po podaji Neymarja serviral žogo Messiju za enega lažjih zadetkov v Argentinčevi karieri. Prav tovrsten začetek si bodo pri Barci seveda želeli na povratni tekmi s PSG (naslednjo sredo jo bomo prenašali na Kanalu A in VOYO), ko bodo morali španski državni in pokalni prvaki nadoknaditi kar štiri gole zaostanka.

Pritisk se je nadaljeval, Iago Herrerin je moral steči daleč iz svojih vrat, da je še pravočasno v deveti minuti ustavil Suareza. Nabil El Zhar bi lahko v 17. minuti kar dvakrat izenačil, a ga je po pobegu obrambi Barce najprej "iz oči v oči" ustavil Marc-Andre ter Stegen, Nemec pa je nato morda še lepše ubranil drugi poskus svojega nasprotnika malce bolj s strani. Suarez je v 27. minuti med nogami branilca spravil žogo do Messija, ki je tokrat s svojo boljšo levico streljal mimo Herrerina, a je baskovski čuvaj mreže njegov poskus refleksno ubranil. Martin Mantovani je bil nevaren po kotu v 35. minuti, a meril prek vrat, po nedosojenem prekršku nad Samuelom Umtitijem pa je Leganes še enkrat resno zagrozil, a se je Barca rešila s prisebnim posredovanjem branilcev v zadnjem hipu. Leganes je v prvem polčasu storil dovolj vsaj za izenačenje, toda El Zhar tik pred sodnikovim žvižgom z volejem (žoga se je odbila od Umtitija) ni uspel ukaniti Ter Stegna, ki je bil morda celo najboljši posameznik Barce v prvih 45 minutah. Ob bledi igri kolegov pred seboj je moral Nemec po visoki žogi in pobegu spet reševati Barco v 55. minuti, ko je neoviran pred njim v daljši kot meril Miguel Angel Guerrero. Izkazal se je čez štiri minute na drugi strani tudi Herrerin, ki je po dolgi akciji domačih z nogo ustavil poskus Neymarja. Tako ob polčasu kot v nadaljevanju tekme so nezadovoljni navijači na Camp Nouu namenili kar nekaj sramežljivih žvižgov "Blaugrani", še posebej na tapeti je bil vezist Gomes.

Katalonci proslavljajo hiter vodilni zadetek Messija. (Foto: AP)

Pritisk bi se gotovo še povišal, če bi se po novem pobegu zadnji vrsti Barce bolje znašel Guerrero, ki je v ključnem trenutku padel pod pritiskom Mathieuja, glavni sodnik pa ni pokazal na belo točko, kar bi pomenilo tudi izključitev Francoza. Takoj za tem, v 68. minuti, je Rafinha pobegnil po podaji Neymarja in nato vsaj malce sebično zaključil akcijo, v kateri sta se mu ponujala tako Messi in Suarez, ki jima najbrž v primeru podaje ne bi bilo težko zadeti. Leganes je do zaslužene nagrade prišel v 71. minuti, ko je žogo ob lastnem kazenskem prostoru lahkomiselno zapravil Roberto, podajo v sredino pa je s strelom med nogama Ter Stegna izkoristil Unai Lopez. Barcelona je malenkost odločneje prevzela pobudo, Enriquejev odgovor na predstavo varovancev pa je bila aktivacija Inieste in Denisa Suareza. Kapetan gostov Mantovani je imel v 80. minuti veliko sreče, da je po zaustavljanju protinapada ušel drugemu rumenemu kartonu. Gomes je z zelenice odšel ob koncertu žvižgov, Enrique je poskušal živo glavo rešiti tudi z Jordijem Albo, ki je zamenjal Digneja. Na videz nemočna Barcelona je priložnost za zmago le dočakala, v 89. minuti je prek Mantovanija v kazenskem prostoru padel Neymar, Messi pa je na začetku 90. minute uspel mojstrsko zadeti v zgornji kot gola. Katalonci so precej trpeli vse do zadnjih napadov, El Zhar je po podaji iz kota le za las zgrešil z volejem v 93. minuti. Katalonski velikan po zaslugi zmage spet le za točko zaostaja za vodilnim Real Madridom, ki ima v žepu še naprej dve prestavljeni tekmi.

Izidi 23. kroga:

Barcelona ‒ Leganes 2:1 (1:0)

Messi 4., 90./11-m; Lopez 71.

Sevilla ‒ Eibar 2:0 (1:0)

Sarabia 30., Vitolo 90.

Real Madrid ‒ Espanyol 2:0 (1:0)

Morata 33., Bale 83.

Sporting Gijon ‒ Atletico Madrid 1:4 (0:0)

Alvarez 49.; Ferreira-Carrasco 46., Gameiro 80., 81., 85.

Jana Oblaka (Atletico) ni bilo v ekipi.

Granada ‒ Real Betis 4:1 (3:0)

Carcela-Gonzalez 18., Ramos 28., 64. Pereira 33.; Petros 75.

RK: Pereira 66./Atletico; Nahuel 66./Betis

Reneja Krhina (Granada) ni bilo v ekipi.

Celta Vigo ‒ Osasuna 3:0

Real Sociedad ‒ Villarreal 0:1

Valencia ‒ Athletic Bilbao 2:0

Deportivo La Coruna ‒ Deportivo Alaves 0:1