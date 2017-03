Teden dni pred obiskom PSG je Barcelona prečistila topovske cevi in napolnila mrežo Sportinga

Luis Suarez je obšel vratarja Ivana Cuellarja in nato zadel z izdatno pomočjo nespretnega gostujočega branilca. (Foto: AP)

Dvoboj Barcelone in Paris Saint-Germaina si boste lahko v sredo, 8. marca, ogledali na Kanalu A in VOYO (ob 20.30). Dan prej, v torek, 7. marca, bo na sporedu še en spektakularen obračun osmine finala Lige prvakov med Napolijem in Real Madridom.

Katalonci so po dokaj neprepričljivem februarju, čigar kronski dragulj je bila blamaža v Parizu in poraz s Paris Saint-Germainom (0:4), želeli dvigniti razpoloženje na Camp Nouu pred povratno tekmo osmine finala Lige prvakov. Vsi navijači, vsaj gospod, ki ga je pokazala kamera, še niso izgubili upanja, v rokah je namreč pred prihodom igralcev na zelenico držal napis: "Uspel nam bo preobrat!" (kat. remuntarem, op. a.) Kot pripravo na naslednji tekmi, Barco čaka še preizkušnja v Primeri Division, je kritizirani trener Luis Enrique v ogenj še drugič zapored poslal neobičajno postavitev 3-4-3, s katero so Katalonci slavili na gostovanju pri Atleticu, a med enajsterico ni bilo mesta za domača produkta Gerarda Piqueja in Andresa Iniesto. Na zelenico se je po poškodbi vrnil izkušeni branilec oziroma vezist Javier Mascherano, priložnost pa so od prve minute za razliko od tekme na Calderonu dobili tudi Jordi Alba, Ivan Rakitić in Denis Suarez. Sporting, ki ga je v katalonsko prestolnico popeljal nekdanji sodelavec Barcinega strokovnega štaba Joan Francesc Ferrer Sicilia ‒ Rubi ‒ je začel pozitivno, razen poskusa Rafinhe z roba kazenskega prostora domači niso bili nevarni vratom severnjakov. A v deveti minuti je v mreži rdeče-belih končal prvi poskus v okvir vrat, tja ga je po lepi žogi prek gostujoče zadnje vrste Mascherana z glavo poslal Lionel Messi, ki je lepo "lobal" vratarja Ivana Cuellarja. Barca je s hitrim drugim zadetkom napovedala že pravo malo katastrofo Asturijcev, tokrat je lepo v globino (po tleh) podal Neymar, Luis Suarez pa je obšel Cuellarja in nato iz težkega položaja zadel tudi s pomočjo nespretnega branilca Juana Rodrigueza na črti vrat.

Naslednjo priložnost je imel po še eni visoki žogi prek obrambe v 20. minuti Rafinha, a je slabo meril na oddaljenejšo vratnico, več sreče pa je imel že v naslednjem napadu Carlos Castro, ki je po strelu Nacha Casesa, ta je zadel daljšo vratnico, v mrežo z neposredne bližine pospravil odbitek in znižal izid. Barca je skorajda nemudoma odgovorila in Luis Suarez je tokrat vknjižil gol, brez katerega je v enajsti minuti ostal po uradnem zapisniku: podajo Rakitića so gostje slabo izbili le do Urugvajca, ki je spet dokazal, da je mojster volejev in žogo je znotraj kazenskega prostora s pomočjo vratnice silovito zabil v mrežo nemočnega Cuellarja. Burgui je v 42. minuti kar malce osmešil domačo obrambo in iz Marca-Andreja ter Stegna izvlekel dobro posredovanje, izpuščeno žogo nemškega vratarja pa so izpred vrat pred enim od nasprotnikov uspeli izbiti Barcini branilci. Na drugi strani bi lahko Neymar zaposlil katerega od soigralcev, a je v individualni akciji sam prišel povsem do gola, kjer ga je nato ustavil Cuellar. Ob polčasu se je Enrique pred prihajajočima težkima tekmama s Celto Vigo in PSG odločil zamenjati Luisa Suareza, ki ga je zamenjal neučinkoviti Paco Alcacer, a nekdanji član Valencie in občasni španski reprezentant je zadel že v eni svojih prvih akcij in se veselil tretjega gola po prihodu na Camp Nou. Alcacer je pritisnil na zadnjo vrsto gostov, Messi je vzel žogo branilcem in jo lepo serviral Alcacerju, ki s strelom z levico z okoli enajstih metrov ni grešil. Messi se je pred odhodom iz igre, tudi njega je Enrique očitno želel malce odpočiti, še enkrat močno približal zadetku, ko je v 59. minuti s prostega strela zadel točno v stičišče vratnice in prečke. Ko je bil Argentinec že na klopi, je s prostega strela uspel zadeti Neymar: Brazilec je s težkega položaja, precej z desne, s svojim poskusom obšel živi zid in mojstrsko zadel tik ob vratnici za "petardo". Na podobno mesto je svoj strel z neposredne bližine v 87. minuti poslal Rakitić, ki je neusmiljeno zadel po podaji rezervista Sergija Roberta.

Izidi 25. kroga:

Barcelona ‒ Sporting Gijon 6:1 (3:1)

Messi 9., Rodriguez 11./ag., L. Suarez 27., Alcacer 49., Neymar 66., Rakitić 87.; Castro 21.

Osasuna ‒ Villarreal 1:4

Real Sociedad ‒ Eibar 2:2

Malaga ‒ Real Betis 1:2

Valencia ‒ Leganes 1:0