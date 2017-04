Navdahnjeni Isco z dvema mojstrskima potezama rešil zmago Reala v zadnjih minutah

Isco proslavlja prvi gol s soigralci. (Foto: AP)

Zinedine Zidane je bil po zmagi v Münchnu (povratno tekmo z Bayernom v Ligi prvakov si boste lahko v torek ob 20.30 ogledali na Kanalu A in VOYO) očitno še bolj prepričan v sposobnosti svojega moštva, saj si je privoščil kar devet sprememb prve postave, v kateri se je prvič po kar petih mesecih znašel tudi bočni branilec Fabio Coentrao. Edina, ki sta "preživela" obračun z rdečimi, sta bila srednja branilca Nacho Fernandez in Sergio Ramos, za katera pa Zidane menjave ob poškodbah ostalih varovancev nima. Premešana postava Reala proti ekipi, ki se krčevito bori za obstanek, ni začela prepričljivo in v osmi minuti je hrvaški napadalec Sportinga Duje Čop z glavo spustil žogo proti Carlosu Carmoni, njegovemu soigralcu pa je skorajda na črti vrat gol preprečil Nacho. Po tem, ko je v enajsti minuti Lucas Vazquez z glavo zastreljal najlepšo priložnost Reala, so rdeče-beli uspeli tudi povesti. Čop je po izjemni podaji Mikela Vesge prek obrambe gostov "na prvo" z levico meril mimo Kika Casille in domači navijači so lahko slavili, a le za nekaj minut. Isco Alarcon se je z individualnim vložkom poigral z obrambo Asturijcev in nato mojstrsko meril v daljši kot s svojo slabšo levico za 1:1. Igralci belega baleta so se glasno pritoževali, ko je po vlečenju za dres v kazenskem prostoru padel Ramos, a se glavni sodnik ni odzval.

Real je imel pobudo, a se je Sporting dobro branil, v 27. minuti je imel priložnost Alvaro Morata, Jorge Mere pa je še pravočasno izbil ostro podajo Jamesa Rodrigueza pred Lucasom. Omeniti velja še preusmerjen strel Vazqueza, ki se je odbil mimo vrat, polčas pa se je zaključil z nekaj iskricami med Marcom Asensiom in Manuelom Castrom Lillom. Realovci so od prve sekunde drugega polčasa krenili na zmago in Nacho je z glavo po prostem strelu iztisnil izvrstno obrambo iz Ivana Cuellarja, Morati pa nato praktično na črti gola ni uspelo preusmeriti žoge v mrežo. Kazen je prišla v 50. minuti, ko je Jean-Sylvain Babin po prostem strelu dobil skok ob Ramosu, nato pa je Vesga v visokem loku lepo zadel z glavo prek Casille. Realovi napadi so bili neusahljivi in Morata je po še eni zapravljeni priložnosti le zadel, v 59. minuti je predložek Danila z glavo pospravil ob oddaljenejšo vratnico. Asensio je v 64. minuti spet našel Morato, čigar strel je ustavil Cuellar, žoga se je kasneje odbila tudi od vratnice, a so sodniki ustavili igro zaradi prepovedanega položaja. Zidane je aktiviral Marcela in Mariana Diaza za zaključni juriš, v 72. minuti je vnovič zablestel Isco, ki je neustavljivo prodiral in branilce pošiljal v prazno, na koncu akcije pa je za las mimo daljše vratnice meril Marcelo. Diaz je po kotu z glavo zapravil najlepšo priložnost do konca dvoboja, Realov pritisk pa se je izplačal tik pred začetkom sodnikovega dodatka, ko je s strelom z roba kazenskega prostora natančno meril Isco za svoj drugi gol popoldneva in polni paket točk pred "El Clasicom".

Izidi 32. kroga:

Sporting Gijon ‒ Real Madrid 2:3 (1:1)

Čop 14., Vesga 50.; Isco 17., 90., Morata 59.

Deportivo La Coruna ‒ Malaga 2:0

Athletic Bilbao ‒ Las Palmas 5:1