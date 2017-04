Atletico nerešljiva uganka za Real na Bernabeuu, Griezmann in (skoraj) nepremagljivi Oblak poslala darilo Barci

Pepe (desno) je na Bernabeuu poskrbel za vodstvo madridskega Reala. (Foto: AP)

"Prestol je naš," so z velikim transparentom v slogu Igre prestolov pred tokratnim derbijem sporočali z južne, najzvestejše tribune Santiaga Bernabeua. Vodilni Real je poskušal pred potjo v München na tekmo četrtfinala Lige prvakov z Bayernom (prenos v sredo na Kanalu A in VOYO) prekiniti neugoden ligaški niz derbijev, v katerih na domačem Bernabeuu nikakor ni uspel premagati ekipe Jana Oblaka. Argentinski trener Diego Simeone je z varovanci slavil na zadnjih treh gostovanjih na drugi strani mesta, kjer je njegovo ekipo pričakala enajsterica, proti kateri je maja lani še drugič v nekaj letih Južnoameričan izgubil finale Lige prvakov. Rdeče-beli so se v "poravnavo računov" podali z Oblakom v vratih, na sredini igrišča s kapetanom Gabijem Fernandezom, v konici napada pa z Antoinom Griezmannom in Fernandom Torresom. Atletico je bil boljši v uvodnih minutah, že v četrti bi Saul Niguez podajo Kokeja s prostega strela z glavo kmalu spremenil v zadetek, a je žoga švignila mimo daljše vratnice Keylorja Navasa. Oblak je imel nekaj dela zgolj z visokimi žogami v svoj kazenski prostor, ki pa ga niso preveč preizkusile, na drugi strani je bil Torres za las prekratek po ostri podaji Yannicka Ferreire Carrasca. Po 14. minuti pa se je Real prebudil, Cristiano Ronaldo si je pripravil strel na levi strani kazenskega prostora ob Juanfranu, Oblak pa ga je ustavil z izvrstnim posredovanjem ob bližnji vratnici. To so bile najboljše minute Reala na tekmi, a Griezmann je bil nato dvakrat zelo blizu vodilnemu zadetku, najprej je ob dosojenem prepovedanem položaju meril v vratnico, nato pa je bil v 21. minuti prenizek, ko so nanj pozabili po podaji iz kota.

V 28. minuti je moral spet dobro posredovati škofjeloški vratar, Ronaldo in Benzema sta odigrala dvojno podajo, poskus Francoza pa je pod prečko pričakal slovenski reprezentant. Nič ni mogel storiti v 31. minuti, ko je Luka Modrić s podajo na desno stran našel osamljenega Ronalda, ki je lepo počakal nasprotnega čuvaja mreže in se skorajda že veselil, a prehitro, saj je z izjemnim posredovanjem na črti gola zadetek preprečil Stefan Savić. Real je nizal priložnosti, naslednjo je Gareth Bale z glavo poslal v roke dobro postavljenega Oblaka, v drugem delu drugega polčasa precej slabši Atletico pa je zapretil šele po napaki Sergia Ramosa: Griezmann si je pripravil strel z razdalje, Navas pa je imel kar nekaj težav. Real je odločno krenil tudi v drugi polčas, Ronaldo je v 47. minuti dobil skok ob Diegu Godinu, a meril mimo oddaljenejše vratnice. Oblak je nato izvrstno ustavil Benzemaja, ki mu je žogo na drugo vratnico z glavo podaljšal Ronaldo, a je Škofjeločan izvrstno zaprl Lyončana. Beli balet je do zasluženega vodstva prišel v 52. minuti po prostem strelu, ko je Pepe z glavo zadel v daljši kot nemočnega slovenskega vratarja. Vsega bi bilo verjetno konec, če bi v 55. minuti z neoviranim volejem natančneje meril Daniel Carvajal, a je udaril prek vrat. Atletico je ostal "živ" in po tem, ko je Navas ustavil Torresa v situaciji ena na ena, je moral iz igre po grdem trčenju s Tonijem Kroosom strelec edinega gola Pepe. Po tem, ko mu je Navas ubranil poskus s "škarjicami" (sodniki so dosodili tudi prepovedan položaj), se je Griezmann vseeno smejal zadnji, saj je v 85. minuti pobegnil po lepi globinski podaji rezervista Angela Corree in lepo zadel ob vratnico iz težkega položaja. Atleticovci so skupaj s trenerjem Simeonejem huronsko slavili ob zaključnem sodnikovem žvižgu, Bernabeu so namreč vnovič zapuščali neporaženi in se tako realovcem vsaj malce oddolžili za boleče evropske večere v zadnjih letih.

Izidi 31. kroga:

Real Madrid ‒ Atletico Madrid 1:1 (0:0)

Pepe 52.; Griezmann 85.

Jan Oblak (Atletico) je odigral vso tekmo.

Espanyol ‒ Alaves 1:0

Villarreal ‒ Athletic Bilbao 3:1