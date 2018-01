Coutinho ni navdušil Camp Noua: Barco je rešil navdih Messija, Oblak nepremagan ob jubileju

Na Camp Nouu so domači navijači dočakali prvo tekmo, ki jo je v prvi postavi začel novinec iz Liverpoola Philippe Coutinho. Trener Barce Ernesto Valverde je za obračun z Alavesom premešal predvsem obrambo in tekmo začel brez Sergija Roberta in Jordija Albe, obsedel pa je tudi Sergio Busquets. Abelardo Fernandez, ki je bil osem let član Barce, je na Camp Nou pripeljal vedno bolj razigrano moštvo, ki tudi tokrat ni razočaralo. Tekma se je začela slovesno, iz rok še enega bivšega branilca katalonskega ponosa Erica Abidala je Luis Suarez prejel nagrado La Lige za najboljšega posameznika meseca decembra, Alaves pa je nato od prvega sodniškega žvižga krenil na vso moč.

Coutinho v eni od prvih akcij na tekmi španskega prvenstva. (Foto: AP)

Z visokim pritiskom na zadnjo vrsto vodilne ekipe Primere je domačim povzročal nemalo preglavic, v tretji minuti je tako vratar Marc-Andre ter Stegen okleval in bi kmalu predal žogo Rubenu Sobrinu ob podajanju pred vrati. Prvo lepšo priložnost je imel v sedmi minuti Lucas Digne, ki si je priboril žogo in streljal z roba kazenskega prostora mimo daljše vratnice. Kaj lahko bi izbijanje Guillerma Maripana v 15. minuti končalo tudi v mreži Alavesa, ko je Messi izjemno preigral Sobrina in z Andresom Iniesto v priložnost poslal Suareza, pred katerim pa je žogo za las mimo lastnih vrat poslal čilski branilec.

Nenavaden gol Guidettija utišal Camp Nou

Srca domačih navijačev so zastala v naslednjem protinapadu, ko sta proti Ter Stegnu stekla Ibai Gomez in Hernan Perez, podaja slednjega proti Gomezu pa je bila preslaba in njegov strel je prisebno zaprl Ter Stegen. Na drugi strani to ni bil preveč miren večer za Coutinha, ki je tudi grdo padel ob robu igrišča in bi se lahko ob trku z betonskim delom tribune tudi poškodoval. Brazilec je nadaljeval z igro, Suarez pa je v 22. minuti spet zapretil vratom Baskov, a z glavo po prostem strelu meril točno v vratarja.

V 23. minuti pa vodstvo Alavesa: John Guidetti je tako kot nekaj minut prej Gomez in Perez stekel sam proti vratom Ter Stegna in Nemca (srečno ali spretno?) premagal s strelom ob bližnji vratnici, potem ko je žogo v padcu poslal v svojo stojno nogo. Gostje bi v 26. minuti že lahko podvojili svoj naskok, potem ko je Guidetti z glavo podaljšal do Sobrina, čigar volej pod prečko je Ter Stegen uspel ukrotiti. Iniesta si je v 29. minuti po dolgi akciji v kazenskem prostoru priigral nekaj prostora za strel po dvojni podaji z Messijem, meril pa je precej prek vrat še vedno precej nezaposlenega Fernanda Pacheca. Dve minuti kasneje je neulovljivi Sobrino spet pobegnil katalonski obrambi in ob Samuelu Umtitiju neovirano streljal, toda preslabo za Ter Stegna.

Messi (na fotografiji) se je razigral v drugem polčasu. (Foto: AP)

Dvojna menjava: v igro nepogrešljiva Roberto in Alba

Po še eni dolgi akciji Barce je v 32. minuti do žoge na robu kazenskega prostora prišel Coutinho in močno udaril proti daljšemu kotu, a je svojega vratarja rešil Ruben Duarte, Brazilcu pa preprečil prvenec v novem klubu. Nerazpoloženi Messi bi bil v 40. minuti povsem sam pred vratarjem, toda podaje Inieste prek obrambe si Argentinec ni uspel ustaviti. Ustavila pa ga je v 43. minuti vratnica skupaj z vratarjem Pachecom, potem ko je Messi tja poslal prosti strel s precejšnje razdalje. Po sedmih minutah drugega polčasa se je Valverde odzval z dvojno menjavo: Nelsona Semeda in Digneja je zamenjal z Robertom in Albo. A kaj lahko bi spet zadel Alaves, Gomez je pobegnil obrambi, se nato zapletel, vseeno pa našel osamljenega Duarteja, zadetek pa je pred Ter Stegnom najverjetneje preprečil Gerard Pique.

Precej povprečnega večera Coutinha je bilo konec na začetku 66. minute, ko je Valverde Brazilca zamenjal s povratnikom po poškodbi Pacom Alcacerjem. Dve minuti kasneje je Messi lepo med nogami branilca našel Suareza, ki pa ga je Pacheco v "situaciji ena na ena" ustavil. Paulinha je z atraktivno potezo v izjemno priložnost v 70. minuti poslal Pique, toda Brazilec je bil sam pred gostujočim čuvajem mreže neuspešen. Alavesova obramba je zdržala do 72. minute, ko se je pod sporen zadetek podpisal Suarez, čigar volej s strani je z roko v mrežo preusmeril Pique. Katalonski branilec se je žogi sicer umikal, a bo zadetek v prihajajočim tednom gotovo pod drobnogledom medijev. Suarez je že v enem naslednjih napadov spet zapretil in z volejem meril pod prečko, čeprav se mu je v sredini ponujal sveži Alcacer. Popoln preobrat je domačim uspel v 84. minuti, ko je pod prekrškom nad Alcacerjem, ki je bil sicer v prepovedanem položaju, prosti strel z roba 16-metrskega prostora pod prečko tokrat ne najbolj prepričljivega Pacheca pospravil Messi.

V napeti končnici tekme je Suarez po prerivanju z enim od nasprotnikov v kazenskem prostoru podelil nesramno brco v prsni koš, a (vsaj zaenkrat) ušel kazni, rezervist in nekdanji član Barce Munir El Hadadi pa je bil v 88. minuti v središču akcije, po kateri je njegov volej znotraj kazenskega prostora z roko blokiral Umtiti. Blaugrana je imela tudi tokrat kar nekaj sreče in ubranila minimalno prednost za zmago, ki bi lahko bila še višja, če bi Messi po podaji Alcacerja in preigravanju po kazenskem prostoru uspel v 92. minuti še drugič matirati Pacheca. Prednost Barcelone na vrhu lestvice Primere ostaja enajst točk pred madridskim Atleticom, 17 pred Valencio in 19 pred madridskim Realom. Dvig Alavesa po lestvici navzgor se je zaenkrat ustavil na 17. mestu.

Jan Oblak (levo) na fotografiji med tekmo Lige prvakov s Chelseajem. (Foto: AP)

Oblak nepremagan na tekmi št. 100 v La Ligi

Trener Las Palmasa Paco Jemez se je vrnil v nekoč že domači Madrid kot strateg "svojih" kanarčkov, ki so pod taktirko nekdanjega trenerja madridskega Raya Vallecana počasi le začeli kukati iz globoke krize. Novi strateg otoškega moštva se je moral s svojimi varovanci na stadionu Wanda Metropolitano spopasti tudi z vratarjem slovenske reprezentance Janom Oblakom, ki ni branil na nobeni od nedavnih pokalnih tekem s Sevillo, ko so se rdeče-beli predčasno po Ligi prvakov poslovili še od tekmovanja, čigar "pokrovitelj" je španski kralj. To je bila jubilejna stota tekma za nekdanjega vratarja Olimpije, ki je dobesedno povozil dosežke številnih velikanov La Lige: na prvih stotih tekmah v La Ligi je Victor Valdes (Barcelona) dobil 86 golov, Thibaut Courtois (Atletico) 89 in Iker Casillas (Real Madrid) kar 104, medtem ko je Oblak nedeljsko popoldne začel zgolj s 54 zadetki v svoji mreži.

Želodčne težave so v zadnjem hipu od prve postave Atletica oddaljile francoskega napadalca Kevina Gameiroja, zato je trener Madridčanov Diego Simeone začel z dvojcem Antoine Griezmann-Fernando Torres. Povratnik k Atleticu Diego Costa je zacelil poškodb in odslužil nedavno kazen, a ga prav tako ni bilo v kadru. Tretji napadalec, ki pa je začel tekmo in spet imel bolj obrambne naloge, Angel Correa, je že v osmi minuti najbrž rešil Oblaka pred gotovim zadetkom, ko je po hitrem protinapadu v zadnjem hipu ustavil Jonathana Callerija. Odziv Atletica je prišel v 17. minuti, ko je Torres s podajo v globino zaposlil kapetana Gabija Fernandeza, ta pa je z ne najbolj ugodnega položaja meril v vratarja Leandra Chichizola.

Mojstrovina Griezmanna končala v prečki

Torres je čez pet minut poskusil tudi sam, tokrat ga je zaposlil Correa, nekdanji španski reprezentant pa ni zadel z levico. Še najbližje golu je bil v 24. minuti Griezmann, ki je po predložku Juanfrana Torresa mojstrsko meril s peto, toda zadel zgolj prečko, sicer bi lahko govorili o enem od zadetkov leta. Tana je v zaključku polčasa dvakrat zapretil vratom Oblaka, Škofjeločan je njegov poskus v 43. minuti prisebno ujel.

Simeone je po neprepričljivem prvem polčasu nekaj moral spremeniti in v slačilnici je Argentinec pustil vezista Kokeja, namesto španskega reprezentanta pa je priložnost dobil napadalnejši Yannick Carrasco. V 48. minuti je imel novo priložnost po predložku z leve Torres, a ni uspel nevarneje poskusiti proti vratom otočanov. Dve minuti kasneje je meril Correa, a prav tako neuspešno in domači so postajali vedno bolj neučakani. Strela z razdalje Carrasca in Corree nista zadela cilja, toda Madridčani so vseeno uspeli povesti: Juanfran je ukradel žogo na krilu in prekrasno zaposlil Griezmanna, Francoz pa je sam pred Chichizolo mirno zaključil.

Atletico se je takrat razigral in Carrasco je bil v 63. minuti blizu zadetku za 2:0 po samostojnem prodoru, a je zadel v blok. Griezmann je minuto kasneje še drugič zatresel okvir vrat, potem ko je obramba Las Palmasa ob pritisku Saula Nigueza storila napako, Francoz pa je prodrl pred gostujočega vratarja, a zadel le aluminij. In ravno takrat, ko je Las Palmas podobno kot v prvem polčasu začel kazati znake prebujanja, je Torres z drugim golom Atletica v nedeljskem večeru razblinil vse dvome o zmagovalcu: Griezmann je osvojil žogo in našel kolega iz napada, ki je preigral Xima Navarra in z močnim strelom zadel za 2:0. Lepo popoldne za domače navijače je po hitrem protinapadu sklenil Thomas Partey, Carrasco je soigralcu pred gostujočim vratarjem nesebično "podaril" zadetek za končnih 3:0, ki je naskok pred tretjeuvrščeno Valencio na lestvici povišal že na šest točk.

Izidi 21. kroga Primere Division:

Barcelona ‒ Alaves 2:1 (0:1)

L. Suarez 72., Messi 84.; Guidetti 23.

Sevilla ‒ Getafe 1:1 (0:0)

Muriel 72.; Rodriguez 90.

Atletico Madrid ‒ Las Palmas 3:0 (0:0)

Griezmann 61., Torres 73., Partey 88.

Jan Oblak (Atletico) je igral vso tekmo.

Villarreal ‒ Real Sociedad 4:2 (4:1)

Ruiz 5., Fornals 17., Bacca 20., Castillejo 34.; Llorente 24., Willian Jose 58.

Valencia ‒ Real Madrid 1:4 (0:2)

Ronaldo 16., 38./obe 11-m, Marcelo 84., Kroos 89.; Mina 58.

Leganes ‒ Espanyol 3:2

Malaga ‒ Girona 0:0

Deportivo La Coruna ‒ Levante 2:2

Athletic Bilbao ‒ Eibar 1:1