Gameiro s petminutnim hat-trickom prinesel pomembno zmago Atleticu, Oblak še čaka na zeleno luč

Gameiro (na fotografiji) si je s to predstavo najbrž priigral ekspresen preboj v prvo postavo. (Foto: AP)

Na pomembni tekmi na obeh straneh lestvice je Atletico Madrid začel z močno postavo, čeprav Diega Simeoneja in varovance sredi tedna (prenos na Kanalu A in VOYO) čaka gostovanje pri Leverkusnu Kevina Kampla. Za Simeoneja je zelenica gijonskega Sportinga nekaj posebnega, poleg tiste na barcelonskem Camp Nouu namreč na njej nikoli ni uspel zmagati na tekmi La Lige, tokrat se je po ta podvig Argentinec podal brez slovenskega vratarja Jana Oblaka, ki že trenira s soigralci, a še ni dobil zelene luči zdravniške službe za povratek po operaciji rame. Atletico je prepustil pobudo domačim v prvih desetih minutah, nato pa so se Madridčani prebudili v 12. minuti, ko je strel Antoina Griezmanna po kombinaciji z Angelom Correo zletel le malce mimo vrat IvanaCuellarja. Blizu zadetku je bil v 21. minuti tudi Fernando Torres, ki si je ustavil lepo globinsko podajo s prsmi in nato meril v blok, tudi Correa v naslednjem napadu ni bil natančen pred vrati Cuellarja. Sporting je nato povsem prevzel pobudo in bil nevaren v 24. minuti, ko je Lacina Traore meril v blok Griezmanna, nato pa v 36. in 38. minuti zastreljal dve izjemni priložnosti. Najprej je, morda tudi s prekrškom, ukradel žogo Stefanu Saviću, a ga je samega pred Miguelom Angelom Moyajem še pravočasno ustavil Lucas Hernandez. Dve minuti kasneje je Traoreja s predložkom na prvi vratnici našel Moi Gomez, napadalec pa je žogo preusmeril v okvir vrat. Atletico je imel tik pred polčasom še eno priložnost, a je bil po podaji Corree za las prekratek Torres.

Nadaljevanje se je začelo silovito in Yannick Ferreira-Carrasco je takoj po izvajanju udarca s sredine izkoristil podajo Torresa ter v dveh poskusih ukanil Cuellarja, ki bi lahko pri prvem strelu posredoval veliko bolje. Sporting se je v 49. minuti veselil zasluženega izenačenja: Sergio Alvarez je po prodoru Burguija in predložku na oddaljenejšo vratnico ustavil žogo s prsmi in lepo zadel za 1:1. Atletico ni bil prepričljiv, vse pa se je spremenilo, ko sta v 62. minuti v igro vstopila Saul Niguez in Gameiro, ki sta zamenjala Torresa oziroma Correo. Cuellar je moral v 70. minuti dobro posredovati ob poskusu Nigueza, Madridčanom pa so nato v 75. minuti tudi sporno razveljavili gol Griezmanna zaradi domnevnega prepovedanega položaja. Simeone je spet "norel" ob igrišču, ko je v 77. minuti Gameiroja, ki bi šel sam proti vratarju, podrl Fernando Amorebieta, a prekrška ni bilo. Indijanci so vseeno dobili zasluženo nagrado za predstavo v zaključku tekme, ko je zablestel rezervist Gameiro. Ta je v 81. minuti zadel po prelepi akciji med Filipejem Luisom, Kokejem in Griezmannom, ki je na koncu zaposlil rojaka, ta pa je žogo po preigravanju le še pospravil v prazno mrežo. Že v naslednji akciji so si domači privoščili veliko napako v obrambi, Thomas Partey je žogo spravil do Gameiroja, ki je z močnim strelom odločil tekmo. Izjemno popoldne je Francoz zaokrožil s hat-trickom, ko so Asturijci svojo obrambo pomaknili že precej visoko je ušel branilcem in pred Cuellarjem spet hladnokrvno zaključil za končnih 4:1. Sporting ostaja na mestih, ki ob koncu sezone prinašajo izpad v drugoligaško tekmovanje, Atletico pa je na četrtem mestu pritisnil na Sevillo in Barcelono, ki imata točko oziroma tri več.

Izidi 23. kroga:

Sporting Gijon ‒ Atletico Madrid 1:4 (0:0)

Alvarez 49.; Ferreira-Carrasco 46., Gameiro 80., 81., 85.

Jana Oblaka (Atletico) ni bilo v ekipi.

Granada ‒ Real Betis 4:1 (3:0)

Carcela-Gonzalez 18., Ramos 28., 64. Pereira 33.; Petros 75.

RK: Pereira 66./Atletico; Nahuel 66./Betis

Reneja Krhina (Granada) ni bilo v ekipi.