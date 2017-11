Real garal za točke, tekmo z Malago zaznamovale (ne)dosojene 11-metrovke, razveljavljeni goli ...

Benzema slavi po vodilnem zadetku na stadionu Santiaga Bernabeua. (Foto: AP)

V ekipo Reala sta se za obračun z Malago vrnila vratar Keylor Navas in vezist Mateo Kovačić, ki sta si opomogla po poškodbah, trener Zinedine Zidane pa se je v obračunu z madridsko legendo Michelom na andaluzijski klopi nadejal, da je njegov beli balet po precej povprečnem začetku sezone na Cipru spet ujel pravo strelsko formo. Madridčani so Apoelu nasul kar šest golov, tudi domači ligaški obračun pa so v soboto začeli zelo podjetno in povedli v deseti minuti, ko je po predložku Marcela na oddaljenejši vratnici skakal Cristiano Ronaldo in zadel prečko, žogo pa je v prazno mrežo zlahka potisnil Karim Benzema. Izjemno razpoložen je bil gostujoči vratar Roberto Jimenez, produkt mestnih tekmecev Atletico Madrida je v 14. minuti izvrstno ustavil poskus Daniela Carvajala, nato pa čez dve minuti še projektil Isca Alarcona. Malaga, ki se po zelo slabem uvodu v novo sezono očitno prebuja, je odgovorila v 17. minuti, Reciov strel s precejšnje razdalje je "oskubil" vratnico Kika Casille. Ni minilo dolgo, ko so južnjaki izenačili: Diego Rolan si je lepo ustavil predložek s strani in po tleh elegantno ukanil madridskega vratarja za 1:1. Slavje v taboru gostov se še ni dobro poleglo, ko je Real vnovič vodil z zadetkom Casemira, ki je z glavo izkoristil podajo iz kota Tonija Kroosa. Benzema je imel po krasni globinski žogi Carvajala po pol ure igre novo lepo priložnost, a jo je zapravil, v naslednjem napadu pa je Lucas Vazquez neuspešno zahteval najstrožjo kazen. Malaga je še pred polčasom ostala brez Juankarja, ki je moral z zelenice s poškodbo kolena na nosilih, Roberto pa je nato še kar dvakrat izjemno posredoval po strelih Ronalda, najprej z nogo in nato še z glavo. Andaluzijci so ob odhodu v slačilnice ostro protestirali, ko je glavni sodnik razveljavil regularen gol Paulu Baysseju, ki naj bi v skoku storil prekršek nad Carvajalom.

Roberto je drugi polčas nadaljeval tam, kjer je končal prvega: v 51. minuti je preprečil zadetek Kroosu, Robertovi soigralci pa so na drugi strani še drugič "pičili" kraljevi klub. Z razdalje je močno meril Chory Castro, žoge, ki je šla pod Jesusom Vallejom, pa ni uspelo ustaviti neprepričljivemu Casilli. Zidane je po uri igre na zelenico ob vsesplošnem začudenju in negodovanju namesto Isca poslal Luka Modrića, že čez nekaj sekund pa je imel "zlato" priložnost Ronaldo, ki pa podaje z glavo Raphaëla Varana ni uspel.preusmeriti v gol. Rezervist Modrić je 15 minut pred iztekom rednega dela tekme priigral najstrožjo kazen svojemu moštvu, strel z bele pike je izvajal Ronaldo, a ga zapravil, nato pa imel veliko sreče, da je odbitek le uspel pospraviti mimo izjemnega Roberta. Roberto Rosales je še enkrat prestrašil domače navijače, a je žoga po njegovem strelu in odboju od enega izmed branilcev v zaključku tekme zgrešila cilj, glavni sodnik pa je pred koncem še enkrat sporno razveljavil zadetek, tokrat Realu, potem ko je obrambi gostov pobegnil Vazquez. Kraljevi klub je z zmago pobegnil mestnemu tekmecu Atleticu na tri točke naskoka (27:24), medtem ko še naprej vodita Barcelona (34) in Valencia (30), ki v tem krogu igrata težko pričakovani derbi na Mestalli.

Izidi 13. kroga:

Real Madrid ‒ Malaga 3:2 (2:1)

Benzema 9., Casemiro 21., Ronaldo 76.; Rolan 18., Castro 58.

Cristiano Ronaldo (Madrid) je v 76. minuti zapravil enajstmetrovko.

Alaves ‒ Eibar 1:2

Celta Vigo ‒ Leganes 1:0