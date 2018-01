Realu zdaj ne pomaga niti čudež: rumena podmornica v zadnjih minutah zavila Bernabeu v črno

Madridski Atletico je gostoval pri baskovskem Eibarju (0:1). Atleti so z zadetkom Kevina Gameria vknjižili nove tri točke, medtem ko je mreža slovenskega vratarja Jana Oblaka ostala nedotaknjena.

Zinedine Zidane je v sizifovskem lovu na vodilno Barcelono v boj krenil z vsemi topovi. A Villarreal, ki je v zimskem prestopnem roku izgubil enega najboljših nogometašev Cedrica Bakambuja, je bil na Bernabeuu vse prej kot nenevaren. Isco Alarcon, ki mu je Zidane tokrat ponudil priložnost od prve minute, je po akciji v deveti minuti in strelu Nacha Fernandeza zahteval najstrožjo kazen, toda glavni sodnik Maria Gasparja ni kaznoval. Na drugi strani se je izkazal Raphaël Varane, ki je po slabi podaji Tonija Kroosa ustavil Carlosa Bacco: nekdanji član Seville in AC Milana bi sicer neoviran stekel proti Keylorju Navasu. Mreža rumene podmornice se je prvič zatresla v 14. minuti, toda sodniki so po strelu z glavo Cristiana Ronalda pravilno zapiskali za prepovedani položaj, v katerem je bil nesojeni strelec Gareth Bale. Gostujoči vratar Sergio Asenjo se je prvič (in ne zadnjič) izkazal v 18. minuti, ko je akrobatsko ustavil poskus z razdalje Marcela.

Bale (v belem dresu) po nekaj zadetkih tokrat ni uspel pomagati Realu do krvavo potrebne zmage. (Foto: AP)

Gledalci so po koncu tekme namenili glasne žvižge nogometašem Reala, trener Zinedine Zidane pa je po novem neuspehu pod še večjim pritiskom. Španski mediji mu že nekaj časa iščejo naslednika: v boju za vroči stolček naj bi vodil nemški selektor Joachim Löw.

Asenjo je z zadnjimi močmi v prečko preusmeril poskus Ronalda s prostega strela in kraljevi klub je vedno bolj stiskal rumene, ki pa bi lahko pet minut kasneje tudi sami povedli, a se je Bacca preveč obiral in ustavil ga je Nacho. Luka Modrić je po skoraj točno pol ure odlično zaposlil Ronalda, ki je z delikatnim strelom mimo Asenja ukanil nekdanjega člana mestnega tekmeca Atletica, a meril preslabo. Minuto kasneje je še drugič zadel okvir gola, natančneje zunanji del vratnice s precej težkega položaja. Real je pred polčasom po strelu Bala še enkrat zahteval najstrožjo kazen, tokrat je bil "krivec" Alvaro Gonzalez, Valižan sam pa je v 42. minuti s slabšo desnico za las zgrešil vrata Asenja. Ta je polčas sklenil z novim odličnim posredovanjem, ko je Isco v prepovedanem položaju sprejel podajo Bala in zaposlil Ronalda, ta pa z Gasparjem na hrbtu ni uspel zadeti z nekaj metrov.

Pomagala nista niti Vazquez in Asensio

Drugi polčas se je začel z dvema lepima priložnostma Villarreala: strelu Pabla Fornalsa je sledila še veliko nevarnejša situacija z Denisom Čeriševom v glavni vlogi. Produkt Realove šole je po veliki napaki Casemira meril v blok, žoga pa je končala v golavtu. Asenjo je bil na pravem mestu v 53. minuti, ko je lep predložek Daniela Carvajala našel Kroosa, volej Nemca pa zgolj dobro postavljenega španskega vratarja. Gostje so večkrat zapretili s "šolskimi" protinapadi, ki sta jih je praviloma vodila Fornals in Samu Castillejo, enega takšnih je v 64. minuti s strelom v zunanji del mreže zapravil izkušeni Bacca.

Jezni Ronaldo med tekmo na Bernabeuu. (Foto: AP)

Realu se je čas iztekal in 20 minut pred koncem sta vstopila Lucas Vazquez in Marco Asensio (iz igre Isco in Bale). Modrić je v 80. minuti zapretil vratom rumenih po prodoru rezervista Vazqueza, ki je Hrvatu nastavil strel, a je žoga poletela nad prečko. Po vseh napadih pa je v 87. minuti rumena podmornica izstrelila smrtonosni "torpedo" in po odličnem protinapadu je po podaji Čeriševa do še enega rezervista Enesa Ünala Navas še uspel ustaviti prvi strel Turka, nato pa ga je Fornals premagal z izjemnim lobom, ki je bil dovolj za zmago. Real se ni več pobral in Barcelona mu lahko z zmago na sicer zase vedno neugodnem gostovanju v San Sebastianu pobegne že na neverjetnih 19 točk prednosti. Za Villarreal je bila to celo zgodovinska prva zmaga v domovanju kraljevega kluba.

Izidi 18. kroga:

Real Madrid ‒ Villarreal 0:1 (0:0)

Fornals 87.

Girona ‒ Las Palmas 6:0

Getafe ‒ Malaga 1:0