Španska Marca po Messijevem odločilnem golu pripravila izračun: 23 enajstmetrovk v korist Barce in le ena v škodo

Nogometaši Barcelone so zadnjo ligaško tekmo dobili, potem ko je Neymar izsilil enajstmetrovko (uspešno jo je realiziral Lionel Messi), nad katero so se po tekmi glasno pritoževali v taboru Leganesa. Španska Marca je pripravila zanimivo statistiko, ki kaže, da je bilo v zadnjih dveh sezonah Barci dosojenih daleč največ enajstmetrovk (23). In zgolj ena v škodo Kataloncev.