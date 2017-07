Ronalda tudi julijski obisk sodišča ne bo ustavil, mediji še naprej trdijo, da Portugalec ostaja

Razpoloženja Ronaldu ni preveč pokvarilo niti polfinalno slovo od pokala konfederacij. (Foto: AP)

Ob prihodu Daniela Ceballosa bi lahko Madrid zapustil hrvaški vezist Mateo Kovačić, ki bi ga lahko za dobrih 20 milijonov evrov odpeljal Tottenham. Real naj bi več svojih nogometašev ponujal tudi Tottenhamovemu mestnemu rivalu Chelseaju, v zahodni London bi lahko za skupno ceno 150 milijonov evrov odšla napadalec Alvaro Morata in napadalni vezist James Rodriguez.

Minilo je že 23 dni od takrat, ko je portugalski športni dnevnik A Bola objavil odmevno zgodbo o tem, da želi Cristiano Ronaldo zapustiti Real Madrid, se spominjajo pri madridskem dnevniku AS. Objava je sledila morda še odmevnejši novici o obtožnici, ki so jo proti Ronaldu podali predstavniki španske davčne službe. Ronalda bremenijo davčne prevare v višini 14,7 milijona evrov, celotna zgodba, ki je po mnenju najboljšega strelca belega baleta šla predaleč z očrnitvijo njegovega lika in dela, pa ga je vznemirila do te mere, da je razmišljal o slovesu od Španije. Kljub temu, da mu je Real hitro stopil v bran, predsednik Florentino Perez je ob gostovanjih na radiih izrazil popolno zaupanje v Ronalda, se situacija, vsaj javno, ni preveč spremenila. Ronaldo ni govoril o svoji prihodnosti, toda po poročanju dnevnika AS je ob posredovanju ljudi iz svojega tabora (agenta Jorgeja Mendesa, družine, ...) zdaj odločen ostati v vrstah Reala.

Ob tej informaciji lahko pri kraljevem klubu tudi načrtujejo krepitev igralskega kadra. Ronalda so že okronali za osvajalca naslednje zlate žoge, to bi bila Portugalčeva peta, s katero bi se izenačil z argentinskim zvezdnikom Barcelone Lionelom Messijem. Številka sedem madridskega Reala "ostaja epicenter projekta", trdijo madridski novinarski kolegi, ki imajo praviloma dobre informacije iz tabora nekdanjega člana lizbonskega Sportinga in Manchester Uniteda. Bojda je tudi "navdušen nad prestopi, ki jih opravlja Madrid", ki je nazadnje potrdil povratek branilca Jesusa Valleja, vse je dogovorjeno tudi za prihod vezista mlade španske reprezentance Daniela Ceballosa. Tudi dejstvo, da se bo moral 31. julija pojaviti na sodišču, Ronaldu ni vzelo želje po povratku v špansko prestolnico, še dodajajo pri dnevniku AS.