Zidane hodi po zelo tankem ledu: Real pri -19 v La Ligi izpadel še iz pokala, madridski palček šokiral Bernabeu

Prvič v zgodovini španskega pokala je Real izpadel na domačem stadionu, potem ko je slavil na prvi tekmi v gosteh.

Zmaga nad Deportivom iz La Corune v prvenstvu s kar sedmimi goli v mreži Galicijcev je razvedrila nebo nad stadionom Santiago Bernabeu, kjer so navijači pričakovali miren večer kljub minimalni prednosti s prve tekme na bližnjem Butarqueju. Strelec edinega gola na jugu Madrida, Marco Asensio, je začel eno redkih tekem v zadnjem času, trener kraljevega kluba Zinedine Zidane pa je v gol postavil Kika Casillo, v obrambo pa je lahko poleg Achrafa Hakimija in Thea Hernandeza po zacelitvi poškodbe uvrstil tudi kapetana Sergia Ramosa. V prvi postavi papirnatih rezervistov ni bilo prostora za Cristiana Ronalda, ki je dobil tekmo oddiha najbrž tudi zaradi poškodbe s prejšnje tekme, je pa obračun kljub glasnim žvižgom na zadnjih dvobojih začel vedno bolj nepriljubljeni francoski napadalec Karim Benzema.

Karim Benzema (desno) je vse do zadetka v drugem polčasu poslušal glasne žvižge. (Foto: AP)

Že uvodne minute so pokazale, da Leganes še zdaleč ni predal boja in Claudio Beauve je po igranju z roko Matea Kovačića izvrstno izvedel prosti strel, ki je že premagal Casillo, ne pa tudi vratnice. Madridski palček je v prvem polčasu zasenčil slovite sosede in bil nagrajen v 31. minuti, ko je Nacho Fernandez po podaji Achrafa storil veliko napako, ki jo je izkoristil Javier Eraso z mojstrskim strelom od daleč pod prečko nemočnega Realovega vratarja. Že nekaj minut prej je Gabriel Pires ostal povsem sam po podaji iz kota in meril točno v Casillo, medtem ko je bil Realov odgovor mlačen: poskus Isca Alarcona s prostega strela je bil precej previsok, njegova podaja Benzemaju pa v ugodnem položaju za kakšen centimeter ni dosegla Francoza, ki je že med prvim polčasom slišal kar nekaj novih žvižgov s strani domačih privržencev nogometa.

Champagne in soigralci zdržali zaključni nalet

Kdo ve, kakšna bi bila šele reakcija s tribun, če bi Beauve v zadnjih sekundah zadel iz težkega položaja, a je zatresel zgolj zunanji del mreže. Real je drugič v sezoni prvi polčas sklenil brez enega samega strela v okvir vrat, prvič se je to zgodilo ravno prejšnji teden na dvoboju z Leganesom. Toda nnadaljevanje je prineslo olajšanje za beli balet, Benzema je po akciji z Lucasom Vazquezom v 47. minuti prišel pred vrata in lepo zaključil prek gostujočega čuvaja mreže ter tako vsaj malce utišal kritike na svoj račun, gol pa je, pomenljivo, slavil ob robu igrišča tik pred tribunami. To je bil prvi Francozov gol po koncu novembra, a tribune Bernabeua bi lahko zelo hitro spet utihnile, če bi po izvrstnem preigravanju Diega Rica med nogami Vazqueza in podaji v sredino Pires ob že premaganem Casilli zadel znotraj okvirja vrat. "Lega" je s Piresom vse skupaj popravil že v enem naslednjih napadov, ko je po podaji iz kota žogo v mrežo z glavo zabil ravno nekdanji član Juventusa.

Zadnjega polfinalista bo odločil barcelonski mestni derbi na Camp Nouu, kjer bo želela Barcelona nadoknaditi zaostanek z 0:1 s prve tekme pri Espanyolu. Trener Ernesto Valverde je v kader za tekmo prvič uvrstil tudi obe januarski okrepitvi, kolumbijskega branilca Yerryja Mino in brazilskega napadalnega vezista Philippa Coutinha, ki bi lahko prve minute torej odigral ravno proti nekdanjim delodajalcem.

Leganes je bil prvič v položaju, ko je imel s trenutnim izidom že zagotovljeno igranje v polfinalu, Zidanova reakcija pa je bila aktiviranje Daniela Carvajala in Luke Modrića. Francoz je oba k sebi ob robu igrišča poklical ob glasnih žvižgih. Eraso je imel v 71. minuti morda priložnost že za odločilni udarec, a v ugodnem položaju preveč odlašal s strelom, zato ga je blokiral Hernandez. Po strelu prek vrat Isca, ki ga je lepo našel Modrić, je Zidane v igro poslal še svojega zadnjega asa iz rokava, Borjo Mayorala, tudi ta poteza pa ni naletela na odobravanje Bernabeua. Sledile so minute gostujočega vratarja Nerea Champagna , ki je ob začetku zadnjih desetih minut lepo zaustavil Benzemaja, medtem ko je poskus Mayorala z glavo zgrešil cilj. Champagne je bil kos tudi poskusu Ramosa in gostje z juga Madrida so zdržali za eno največjih zmag v klubski zgodovini, ki je bila vredna polfinala.

Tudi Valencia slavi svojega vratarja

Izjemna predstava vratarja Jaumeja Domenecha je na gostovanju pri Alavesu v polfinale izstrelila Valencio. Ekipa trenerja Abelarda Fernandeza je nadoknadila zaostanek s tekme na Mestalli in z goloma Munirja El Haddadija ter Rubena Sobrina izsilila podaljšek, potem ko se je do 86. minute zdelo, da bodo netopirji napredovali po zaslugi gola iz hitrega protinapada, ki ga je po podaji Simoneja Zaze zaključil Santi Mina. Ta je le nekaj minut prej zamenjal nekdanjega člana Domžal Nemanjo Maksimovića, kljub hladnemu tušu v zaključku drugega polčasa pa so se varovanci Marcelina Garcie Torala, ki igrajo eno boljših ligaških sezon v tem tisočletju, smejali zadnji. In sicer po zaslugi obramb Domenecha, ki je odločil loterijo enajstmetrovk: te so v domačih vrstah zapravili Alfonso Pedraza, Hernan Perez in odločilno v peti seriji še Ruben Sobrino, medtem ko je bil pri Valencii nenatančen zgolj Geoffrey Kondogbia.

Izidi povratnih tekem četrtfinala španskega pokala:

Real Madrid ‒ *Leganes 1:2 (0:1) /1:0/

Benzema 47.; Eraso 32., Gabriel 56.

Alaves ‒ *Valencia 2:1** (0:0) /1:2/

El Haddadi 73., Sobrino 86.; Mina 77.

Sevilla* ‒ Atletico Madrid 3:1 (1:1) /2:1/

Escudero 1., Banega 48./11-m, Vazquez 78.; Griezmann 13.

Jan Oblak (Atletico) je bil na klopi.

* - napredoval v polfinale

** - po izvajanju enajstmetrovk