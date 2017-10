Piqueju žvižgi in nekaj aplavzov, selektor Španije pohvalil navijače: Bili so fenomenalni

Četudi je bilo v Alicanteju Gerardu Piqueju namenjenih veliko zmerljivk in žvižgov, je selektor španske reprezentance Julen Lopetegui pohvalil tiste, ki so prišli podpret Španijo v predzadnjem krogu kvalifikacij za SP 2018. Ker je Italija ob istem času doma remizirala z Makedonijo (1:1), je bila zanesljiva španska zmaga nad Albanci (3:0) dovolj za avtomatično potrditev uvrstitve na ruski mundial. Tri točke po prekrasnih golih Rodriga, Isca in Thiaga Alcantare že v prvih 30 minutah nikoli niso bile pod vprašajem, lepa zmaga je pomagala tudi h krpanju "referendumskih ran", zaradi katerih so branilcu Barcelone Piqueju v zadnjem času navijači izbrane vrste namenjali toliko žvižgov. Na stadionu Joseja Rica Pereza Pique ni imel miru in negodovanje domačih privržencev nogometa poslušal od prvega stika z žogo, ob odhodu z zelenice v 60. minuti, ko ga je Lopetegui zamenjal z Nachom Fernandezom, pa so se med žvižge pomešali tudi aplavzi.

Gerard Pique med državno himno pred tekmo v Alicanteju. (Foto: AP)

"Navijači so bili fenomenalni," je s svojo oceno po tekmi kar malce presenetil Lopetegui. "S tem se je osredotočenost počasi začela pomikati na pozitivne reči v našem nogometu in v naši državi. To je kot takrat, ko vidiš sliko in si pozoren le na kakšno pikico prahu. Moramo slaviti dobre reči in to smo v slačilnici tudi storili, peli smo in plesali," je nadaljeval nekdanji trener Porta. "Uvrstili smo se na svetovno prvenstvo, to je bil naš primarni cilj. Za nami je naporen teden in na srečo smo odigrali izvrsten prvi polčas. V prvih 30 minutah smo bili zelo dobri. Drugi polčas mi ni bil tako všeč. Ko nimamo nadzora, nismo tako dobri. Albanija je dobra ekipa in vedeli smo, da bodo prišli sem brez da bi imeli kaj za izgubiti. Najboljša reč na tej tekmi je bila predanost, vnema, skromnost in strast med igralci. Vsem, ki so sodelovali v kvalifikacijah, se želim zahvaliti, vsem tistim, ki so prišli in nam pomagali. Jutri bodo imeli prost dan, a v Izrael moramo igrat in tekmovat.'

Pique je z Davidom Silvo dobil izključujoči rumeni karton, zaradi katerega bosta omenjena nogometaša izpustila zaključek kvalifikacijskih bojev. Lopetegui je dejal, da "ne verjame", da sta člana Barcelone in Manchester Cityja namerno porumenela, čeprav je verjetno kar vesel, da bo cirkus, ki je nastal okoli branilca katalonskega ponosa, v teh dneh vsaj malce potihnil. Špance je pohvalil tudi selektor Albanije, nekdanji član madridskega Reala Christian Panucci, ki je pred tekmo sicer stopil v bran Piqueju in dejal, da ima zaradi odkritih izjav o katalonskem referendumu "velika jajca". Tokrat je Panucci bolj popihal na špansko dušo, rekoč, da lahko na SP v Rusiji osvojijo svoj drugi naslov. "Španija je ena od favoritinj za naslov svetovnega prvaka, ker imajo izkušene igralce. Videli ste njihovo kakovost. Poleg Brazilije in Nemčije bo Španija povsem zraven," pravi nekdanji branilec.

Z mediji je govoril tudi kapetan Sergio Ramos, ki je celotno situacijo okoli španske reprezentance in katalonskega referenduma začinil s pohvalo kralju Filipu, ki je v svojem govoru obsodil Katalonce. "Teden ni bil lahek za nikogar. Politika in šport sta se pomešala, to je zame napaka," je izjavil kapetan madridskega Reala. "Držal sem distanco od vsega in v javnosti nisem želel govoriti vse dokler se nisem pogovoril s trenerjem Lopeteguijem in Piquejem. Tu imamo enak cilj, to je svetovno prvenstvo. Če lahko za Španijo igrajo takšni, ki želijo odcepitev Katalonije? Takšnih odločitev ne sprejemam jaz, so ljudje na višjih položajih, ki morajo odločiti. Situacija je vplivala na vse nas, ker mi svetu ne želimo pokazati takšne slike, želimo, da bi lahko vsi živeli v demokratični in svobodni državi. Najin odnos s Piquejem pa se ni spremenil. Zelo dober odnos imava, čeprav sta najina karakterja in najina prepričanja drugačna. Vsak je samosvoj, pravico imamo razmišljati drugače."