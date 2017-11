Špansko državno tožilstvo misli resno: na seznamu osumljenih za utajo davkov tudi Luka Modrić

Le dan po tem, ko je brazilski desni bočni branilec madridskega Reala Marcelo priznal utajo davkov v višini približno 500.000 evrov, je špansko državno tožilstvo znova 'udarilo'. Tokrat po še enem članu aktualnih evropskih klubskih prvakov - Luki Modriću.





Kapetana hrvaške nogometne izbrane vrste in vezista madridskega Reala Luko Modrića špansko državno tožilstvo bremeni utemeljenega suma utaje davkov med letoma 2013 in 2014. (Foto: AP)

Kot navajata tamkajšnja vodilna športna časnika AS in Marca, bo zoper kapetana hrvaške nogometne izbrane vrste v kratkem podana obtožnica zaradi utemeljenega suma utaje davkov med letoma 2013 in 2014. Obsežna raziskava, ki jo je tožilstvo v Madridu odprlo v začetku minulega leta, je potrdila, da je na seznamu davčnih kršiteljev tudi 32-letni Zadrčan, ki naj bi utajil dobrih 870.000 evrov.



Prihodke od ekonomsko-propagandnih sporočil in drugih sponzorskih pogodb je Modrić prejemal na račun podjetja "Ivano S:A.R.L.", ki ga je V Luksemburgu ustanovil s svojo soprogo Vanjo Modrić. Slednja je po poročanju AS-a in Marce prav tako obtožena utaje davkov, ob tem pa obstaja dodaten sum španske policije, da imata zakonca Modrić odprt še en račun v davčni oazi "Otok Man", ki se nahaja med Irsko in Veliko Britanijo.