Salah kravžljal živce tudi svetnikom, spodrsljaj rdečih vragov na gostovanju v Newcastlu

Četa Jürgena Kloppa je gostovala v Southamptonu. Svetniki na domači zelenici nikakor nimajo sreče, saj so izgubili zadnjih šest tekem pred domačimi navijači, tudi tokrat pa ni kazalo nič bolje.

Zaupanje Jürgena Kloppa v nemškega čuvaja Kariusa se je na tekmi proti Southamptonu le izplačalo. (Foto: AP)

Redsi so namreč povedli že v 6. minuti, ko si je lepo izhodišče zagotovil Mohamed Salah, vendar pa se je Egipčan namesto za strel odločil za podajo, žogo v pa je v domačo mrežo pospravil Roberto Firmino. Po vodstvu so se gostje nekoliko umirili, ritem na igrišču pa so narekovali varovanci Mauricia Pellegrina, slednji so nevarno ogrozili vrata Lorisa Kariusa po strelu Pierra-Emila Hojbjerga, vendar pa se je gostujoči čuvaj mreže izkazal z odlično obrambo.

Nemec v vratih redsov je v zadnjem času deležen številnih kritik na račun branjenja, predvsem po tem, ko je v vratih nadomestil Simona Mignoleta, ki je bil dolgo časa prvi vratar moštva. Kljub temu pa je Karius v prvem polčasu vsaj deloma upravičil svojo vlogo v vratih, saj se je izkazal tudi ob drugi priložnosti svetnikov, ko je odbil strel z glavo Jamesa Warda-Prowsa. Sladko maščevanje po pritisku domačih je sledilo v 42. minuti, ko sta obrambo rdeče-belih izigrala Firmino in Salah, slednji pa je vknjižil še drugi zadetek za moštvo z Anfielda.

Mohamed Salah je v tej sezoni nepogrešljiv člen redsov. (Foto: AP)

Prav egiptovski nogometni zvezdnik, ki si je z neverjetnimi predstavami v dresu redsov prislužil snubitve z vseh koncev Evrope, je bil nevaren tudi v drugem polčasu. Po dveh lepih priložnostih, s katerima bi lahko še povišal svoj izkupiček na lestvici najboljših strelcev angleške Premier League, pa je v zadnjih minutah tekme nevarno zaposlil tudi Adama Lallano, ki pa je streljal mimo leve vratnice. Anglež je v igro vstopil po menjavi Firmina, po povratku na zelenice pa nikakor ne more ujeti stare forme. Z novimi tremi točkami so se redsi ohranili na tretjem mestu lestvice, po porazu Manchester Uniteda pa za rdečimi vragi zaostajajo le še dve točki.

Spodrsljaj rdečih vragov na gostovanju v Newcastlu

V 27. krogu angleškega prvenstva je četa Joseja Mourinha gostovala pri Newcastlu, čeprav je boj za naslov prvaka v Premier League že skorajda odločen, pa so vragi za ohranitev drugega mesta nujno potrebovali zmago.

Zaradi poškodbe sta tekmo 27. kroga izpustila Marcus Rashford in Ander Herrera. (Foto: AP)

Vendar pa gostje iz Old Trafforda v začetek igre niso vstopili napadalno, pobudo so namreč prevzeli domači, ki so si prvo lepšo priložnost na tekmi zagotovili po strelu Jonja Shelveyja, ki pa ga je še pravočasno prestregel David De Gea. Po začetnih minutah v znamenju črno-belih so ritem na zelenici narekovali gostje, ki so si zagotovili kar nekaj lepih priložnosti za vodstvo, vendar pa jih vragi niso znali izkoristiti.

Veliko preglavic jim je povzročal tudi čuvaj domače mreže Martin Dubravka, ki je svoj debi v dresu Newcastla dočakal prav na tekmi proti Unitedu. Slovak se je izkazal tudi po akciji Anthonyja Martiala, vendar pa Francoz, ki se je znašel sam pred domačimi vrati, ni uspel prelisičiti vratarja. V sodnikovem podaljšku prvega polčasa je bil po podaji Alexisa Sancheza nevaren tudi Romelu Lukaku, ki pa je bil pri zaključku nenatančen.

Paul Pogba je z medlo predstavo razočaral. (Foto: AP)

V drugi del tekme so bolje vstopili vragi, ki so zatresli domačo mrežo, vendar je delivec pravice Craig Pawson dosodil prekršek in razveljavil zadetek. To ni ustavilo nogometašev v rdečih dresih, ki so bili nekaj minut zatem nevarni še s strelom Sancheza, ki je ukanil vratarja, vendar pa je eden izmed branilcev žogo še pravočasno ustavil. Po pritisku Uniteda v uvodnih minutah pa je sledil hladen tuš za varovance portugalskega stratega.

V 65. minuti se je po natančni podaji med strelce vpisal Matt Ritchie, ki je premagal De Geo in povedel Newcastle v vodstvo. Mourinho je tako po prejetem zadetku posegel po menjavah, namesto nerazpoloženega Paula Pogbaja je v igro vstopil Michael Carrick, Jesseja Lingarda pa je nadomestil Juan Mata. To je nekoliko spodbudilo goste, ki so stopnjevali pritisk v želji po izenačenju, vendar pa jim je zmanjkalo časa, v zadnjih izdihljajih sodnikovega podaljška je poskušal še Carrick, vendar pa se je tudi tokrat izkazal izjemni Dubravka.

Izid 27. kroga:

Southampton - Liverpool 0:2 (0:2)

Firmino 6., Salah 42.



Newcastle - Manchester United 1:0 (0:0)

Ritchie 65.