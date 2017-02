Spursi s 'trojčkom' razpoloženega Kanea v četrtfinale, 'talisman' eden izmed najboljših napadalcev

Čeprav so bili v taboru Spursov sprva skeptični, je lažje poškodovani Kane vendarle zaigra in zadel hat-trick. (Foto: AP)

V petem krogu pokala FA sta se na stadionu Craven Cottage pomerila domači Fulham in trenutno tretjeuvrščeni v angleški Premier League Tottenham. Slednji je na drugo stran mesta pripotoval s slabo popotnico, po porazu na prvi tekmi Lige Evropa proti Gentu in zdrsu po lestvici, zaradi slabe predstave na Anfieldu. Varovanci Mauricia Pochettina v tej sezoni ne blestijo na gostovanjih, prav tako slaba pa je bila tudi njihova statistika v pokalu FA, kadar jim je nasproti stal katerikoli londonski klub. Pred tekmo je bil zaradi manjše poškodbe na zadnji evropski tekmi napadalec Harry Kane, ki pa je v tem času očitno že okreval, saj je Spurse že petnajst minut po začetnem sodnikovem žvižgu popeljal v vodstvo. Gostje so se v prvem polčasu izkazali s še nekaj nevarnimi napadi, blizu je bil izjemni Dele Alli, ki je kar nekajkrat zaposlil domačo obrambo in vratarja Marcusa Bettinelija. Prav vratarja bi lahko z nekaj napačnimi odločitvami spremenila potek tekme, Michel Vorm na v vratih Tottenhama bi po nespretni akciji in prazni mreži domačim skorajda podaril zadetek, napako domačega vratarja pa je na srečo navijačev popravil Stefan Johansen.

Odlično razpoloženi Spursi so tudi drugi polčas nadaljevali v svojem tempu, po lepi podaji soigralcev je domačega vratarja že drugič na tekmi premagal Kane, ki se je izmuznil Fulhamovi obrambi in se po mnenju nekaterih znašel v prepovedanem položaju, česar pa sodnik opazil. Med strelce se je tudi v drugi polovici tekme želel vpisati Alli, vendar pa je bil po podaji pred gol nenatančen in žoga je končala daleč za mrežo domačih. Na priložnosti Spursov so se odzvali tudi nogometaši Fulhama, Spursi so se odzvali s hat-trickom Kanea, ki je izkoristil lepo podajo in pohitel proti golu Bettinelija ter še tretjič zatresel mrežo na Craven Cottage. "On je Gospod Spurs, talisman. Dopolnjuje trikotnik in način na katerega deluje skupaj z (Christianom) Eriksenom je nekaj povsem naravnega. Postaja eden izmed najboljših napadalcev, to, kar si je želel že od nekdaj," je povedal Dimitar Berbatov, nekdanji nogometaš Fulhama, Tottenhama in Manchester Uniteda, ki že pred tekmo ni skoparil s komplimenti na račun Kanea. Angleški nogometni reprezentant je tako še s tretjim golom popeljal Tottenham v četrtfinale pokala FA.

Izid petega kroga pokala FA:

Fulham ‒ Tottenham 0:3 (0:1)

Kane 16., 51., 73.